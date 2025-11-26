毛豆文化祭魔豆傳奇 屏邀尋寶趣

毛豆文化祭「魔豆傳奇」十二月六日移師屏東南州舉行。（記者許正雄攝）

記者許正雄∕高雄報導

農糧署二十六日宣布，去年停辦的毛豆文化祭「魔豆傳奇」活動，十二月六日移師到屏東縣南州鄉崁頂農場舉行，歡迎民眾一起來體驗下田採毛豆的樂趣。

農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會在高雄圓山大飯店舉行記者會。農糧署南區分署分署長賴明陽表示，全台毛豆種植面積達九千二百公頃，高雄、屏東地區占七成，一年產值約二十六億元，被譽為「綠金」；面對大陸、泰國毛豆低價競爭，農改場不斷研發品種，採收四個小時內就送到工廠加工包裝，各冷凍蔬果工廠業者嚴格把關，品質稱霸全球。

廣告 廣告

冷凍蔬果公會理事長魏東啟說，二０一四年舉辦「魔豆傳奇」以來邁入第九屆，今年內容包括採毛豆尋寶，最大獎有黃金；闖五關送毛豆，數量達四千包，毋需報名。還有限定小朋友參加的小油紙傘綵繪，讓民眾從遊戲中認識毛豆；「毛豆饗宴」有毛豆油飯及毛豆濃湯免費品嘗。

公會冷凍豆類小組召集人劉貴添表示，舉辦地點緊鄰南州運動公園彩繪稻田旁，從國道三號南州交流道下前往；也可搭火車至南州火車站下車步行前往。現場並規劃臨時停車場。

前任理事長蔡敬虔指出，毛豆在台灣超過五十年歷史，產銷暢通價格穩定。高雄區農改場副場長吳志文表示，台灣毛豆種植分春、秋兩期，每年約有三萬多噸外銷日本；日本研究發現，毛豆所含的「葉酸」是所有蔬菜中最高，國內已研發毛豆飲、毛豆粉等副食品。

主辦單位包括建一強冷凍食品、大明食品工業、永昇冷凍食品、禎祥食品；協辦單位宏偉冷凍食品、百賢農產、瓜瓜園企業、富士鮮品及亞細亞食品，現場有五十攤販售各種小農美食市集，主舞台還有才藝表演。活動從上午十時起下午二時，並嚴禁攜帶使用鐮刀等各種刀具採毛豆。