毛豆文化祭「魔豆傳奇」五萬人毛豆田拔毛豆。（ 記者許正雄攝）

記者許正雄／高雄報導

全台深具特色的地方農業活動─毛豆文化祭「魔豆傳奇」綠金尋寶趣，六日在屏東南州登場，交通方便又風和日麗的好天氣，大小朋友全家總動員，五萬人湧入毛豆田萬頭鑽動拚命拔，日本凍菜株式會社帶領大批媒體組團來台參訪，除參觀毛豆機械化採收，也到活動現場觀看盛況頻頻豎起大拇指「台灣第一」。

農業部（前農委會）農糧署，為了向國人宣傳好吃又營養的毛豆，與台灣區冷凍蔬果工業同業公會，二０一四年（一０三年）首次在屏東共同舉辦毛豆文化祭「魔豆傳奇」，當年預估免費送五百包毛豆給前來參加活動的民眾，結果來了近五千人，主辦單位臨時再去調來四千包送給民眾，也成了往後每次舉辦就照例免費送四千包的最吸引人賣點。

全台毛豆種植面積有九千二百公頃，一年產值約有廿六億元，因而被譽為「綠金」，高雄屏東地區種植就占七成，農糧署與公會決定，每年兩地輪流舉辦，也是從二０一四年第一屆在屏東首次舉辦以來，第五次到屏東舉辦，並且第一次在南州，因交通方便又風和日麗的好天氣，一大早就吸引各地民眾前來「卡位」，一聲開始紛紛衝進毛豆田，施力拔啊拔，順便尋寶，最大獎是「小黃金」，場面熱鬧又有趣。

日本組團參觀台灣機械化採收毛豆情形。（記者許正雄攝）

台灣種植的毛豆品質稱霸全球，外銷約占六成，日本約有三萬多噸，約占日本進口的四成，面對中國大陸及泰國以低價傾銷，因品質比不上台灣，我國已連續十七年在日本市場占第一位；日本對台灣如何種出如此美味的毛豆很好奇，今年毛豆文化祭活動，還特別組了一個廿幾人的團體，專程前來屏東南州活動現場參訪，也觀看機械式採收情形，團員中有公司負責人、日本凍菜株式會社要員，以及不少媒體記者，都留下深刻印象。