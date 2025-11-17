毛豬價上漲！ 台北水餃名店12/1起將調漲

台北市 / 綜合報導

在台北相當知名的「巧之味手工水餃」，日前才挺過非洲豬瘟疫情恢復營業，不過業者又公告，由於豬肉價格從去年至今已調漲過3次，不堪負荷，將從下個月1日起調整售價；同樣人氣相當夯的龍門客棧預計明年初調漲；南港名店「北大荒」則表示，目前沒有調漲計畫，原物料成本、還算可以負擔。分店遍布全台的八方雲集及四海遊龍，也說目前沒有漲價計畫。

一粒粒水餃在鍋中烹煮，算好時機起鍋，內場人員忙到手都沒停過，台北知名水餃店巧之味，連外國遊客都聞香而來，但店家發文下個月1日開始要漲價了，記者VS.民眾說：「現在一顆水餃7塊，那您覺得多少價格，您是可以接受的，大概...10塊。」民眾說：「我覺得如果它調到8塊，9塊的話，我覺得還可以接受，但如果超過15塊的話，應該就不行。」

業者表示，今年的豬肉及其他原物料，已經不只一次調漲了，尤其是豬肉已經在去年開始，至少調漲三次以上。根據畜產行情資訊網資訊，去年7月到12月，毛豬每公斤價格，都落在95元上下，而今年同期毛豬價格浮動較大，8、9月每公斤甚至破百元，跟去年同期價格相比，8月漲最多漲了11.89%，有人調漲也有其他業者，含淚吸收成本。

被饕客稱為進擊的巨人水餃，位在南港的水餃名店北大荒，業者說近期沒有調漲價格的打算，台北四大餃子名店裡，南機場夜市的來來水餃，在非洲豬瘟疫情前也調漲過價格，而龍門客棧雖然表示今年不漲，但預計明年1月初可能會漲價。

其他水餃業者說：「比較訝異的是蔥跟辣椒，蔥跟辣椒，辣椒好貴喔，人事的成本很重啊，那價格的話，食材成本很多都是自己吸收啊，因為客戶對調漲價格這種，很敏感喔。」

至於全台連鎖的品牌，八方雲集以及四海遊龍，都表示目前不會再做價格調整，非洲豬瘟疫情加上颱風攪局，豬肉蔥等原物料調漲，有業者咬牙苦撐，也有人更改定價策略，要怎麼吸引消費者上門，也考驗著業者的應變能力。

