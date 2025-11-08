毛豬價穩中帶漲 直逼歷史新高

農業部日前宣布開放豬隻屠宰、肉品拍賣，傳統市場肉攤8日開始販售國產溫體豬肉，攤位前擠滿購買人潮。（趙雙傑攝）

全台肉品市場恢復拍賣交易進入第2天，農業部擔心毛豬大量進入市場影響價格，持續管控毛豬進場拍賣數量，但冷凍廠、肉攤需求高，且原本周六不會進場買豬的冷凍商，8日也到拍賣場搶豬，導致規格豬均價飆上每公斤111.92元，直逼歷史新高。

統計指出，平時周六供應量約1萬3000至1萬4000餘頭，昨增供至2萬1404頭，但買氣旺且冷凍廠也進場，價格較前天高出不少，達每公斤111.92元，供應雙北市豬肉需求的新北肉品市場拍賣均價更達每公斤114.79 元，新北市零售市場昨價格達每台斤210元，換算為每公斤350元。

雲林肉品市場總經理黃加安指出，昨第1頭豬重達132公斤，比疫情前的均重120公斤多出不少，原本擔心買家會縮手，最後仍以每公斤102元拍出，品質好的豬隻甚至拍出每公斤132元高價，維持在高檔，顯示市場仍有需求，未因疫情拋售或惜買。他指出，昨共拍出1771頭豬，每公斤平均交易價達115.56元，創雲林肉品市場歷史新高。

黃加安說，因7日立冬後氣溫將持續下降，豬肉需求量高，評估豬價會「穩中帶漲」，價格波動應會在3％至5％，尚在合理範圍內。

台北市環南市場自治會長林勝東表示，昨未發生搶買豬肉情形，但因豬隻剛開放屠宰、拍賣，冷凍廠大批進貨導致價格攀升，預估1周後能回穩；攤商則指出，豬價太貴，又不能將成本全數轉嫁消費者，根本無利潤可賺。

新北市零售市場溫體豬肉於疫情前每台斤200元（換算每公斤約333元），昨重新開市後，漲至每台斤210元（每公斤350元），價格尚稱平穩，反而是雞腿肉每台斤200元，較疫情前後上漲約20至30元，市場處表示會持續觀察相關肉品價格變化。

外傳因農業部補助冷凍場購買豬隻，導致價格維持高檔，畜牧司副司長周志勲強調「完全沒補助」，因禁運禁宰15天後，冷凍廠及業者庫存及需求較高所致，將持續觀察未來趨勢；畜牧司長李宜謙也說，因零售市場需求暢旺，且肉品市場今天無交易，承銷人及傳統肉攤增購以備貨，預估下周起需求趨緩，未來每周檢討逐步增加供應，但不會短時間釋出太多豬隻，避免價格波動太大。