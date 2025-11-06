毛豬復拍！彰化啟動3管3卡3防 嚴防非洲豬瘟再起

毛豬恢復拍賣！彰化縣政府啟動「三管三卡三防」，嚴防「非洲豬瘟」疫情再起。（圖：李河錫攝）

國內非洲豬瘟疫情初步獲得控制，全台毛豬從今天（6日）午後解除禁運、7日恢復拍賣與屠宰；彰化縣則比照「口蹄疫」拔針計畫，全面啟動「3管、3卡、3防」計畫，從養豬場、輸運毛豬路網、拍賣市場、屠宰上市到病死豬處置，都嚴格執行管控與抽檢，嚴防「非洲豬瘟」再起！（李河錫報導）

彰化縣擁有562場養豬戶，飼養76萬多頭毛豬，名列全台第3大養豬大縣；在台中市單一、突發性「非洲豬瘟」疫情初步獲得控制，禁運、禁拍與禁宰毛豬逐漸解禁之際，彰化縣政府對防疫措施依然不敢掉以輕心。縣府農業處長郭至善強調，「防疫視同作戰」，縣長王惠美在解禁前，已邀集縣府相關單位，擴大召開「毛豬疫病防疫會議」，已確定將比照先前「口蹄疫」拔針計畫，全面啟動「3管、3卡、3防」等防疫措施；從養豬場出豬前，駐場獸醫師必須逐批視察、檢視後，切結出具「健康聲明書」後再「出豬」，輸運毛豬採取定向、定點共同運銷，並強化進場前後清消作業，進場、拍賣，則由市場獸醫師複查豬隻是否正常。

至於運往他豬屠宰毛豬，則必須取得「拍賣單據」、登錄運輸路網與屠宰地；對於事故豬或緊迫死亡毛豬，都必須立即採樣送檢，再依法送往化製場，希望藉由嚴格管控，嚴防「非洲豬瘟、口蹄疫和一般豬瘟」疫情再起！

為了杜絕「非洲豬瘟」再起的不定時炸彈，郭至善處長表示，將持續嚴格監管33處先前使用「廚餘」餵豬的養豬場，不論往後中央對於「廚餘」政策的走向，都將積極輔導養豬戶轉以飼料來飼養，持續維護「彰化健康豬肉」品牌，協助臺灣毛豬產業永續經營。