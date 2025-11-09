毛豬拍賣價偏高 苗縣：供不應求已協調增加拍賣量

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）豬隻禁運禁宰解除後，苗栗肉品市場連2天拍賣價格高於其他縣市；縣府今天表示，主要受市場供需影響，已積極與農業部協調爭取增加毛豬拍賣量，預計明天拍賣1040頭毛豬。

苗栗肉品市場總經理林澄清告訴中央社記者，苗栗肉品市場是全台黑毛豬最大拍賣市場，拍賣豬隻中，黑毛豬與白毛豬比例約6比4；7日肉品市場毛豬拍賣價格每公斤均價達新台幣125元，全台最高，8日共標出628頭，均價更上揚至每公斤130元，但仍是供不應求。

苗栗縣政府農業處指出，苗栗縣豬肉拍賣價格並非刻意拉高，而是受到市場供需影響；自非洲豬瘟疫情後，活豬禁運及禁宰歷經15天，市場需求集中釋放，加上冷凍廠及傳統肉攤為備貨積極採購，導致拍賣價格暫時偏高。

農業處說明，為穩定豬價並保障消費者及攤商權益，苗栗肉品市場積極爭取並持續與農業部協調，增加核定拍賣頭數，期望豬價逐步趨緩，讓承銷商及攤商進貨成本降低，消費者也能以合理價格購買到新鮮豬肉。

縣府農業處呼籲民眾與業者放心，中央政府與肉品市場正全力調整供應，預估下週起價格將逐漸回穩，請民眾共同支持國產豬肉，維護市場秩序與消費權益。

林澄清指出，苗栗肉品市場以往平日毛豬拍賣交易量約600至700頭，其中週一、週五較高；週六則約300頭，拍賣價格均價落在每公斤約100元左右。

林澄清說，因非洲豬瘟疫情祭出的禁運禁宰令解除、重新恢復交易後，承銷人增購備貨，市場買氣不減，導致前兩天出現供不應求情況，今天週日休市；預計明天拍賣數量可提高至1040頭，且提早至上午11時起進行拍賣。（編輯：陳仁華）1141109