一毛都不能少！ 川普說南韓同意支付3500億美元以降低關稅
在與中國國家主席習近平進行「川習會」前夕，美國總統川普發文說，南韓剛與他敲定的貿易協議，同意「支付」3500億美元換取美國降低對南韓關稅，這筆金額與先前川普所稱的「前金」，一塊錢都不少，不過這次川普看來沒有堅持要一次付完3500億美元前金才降關稅。
川普說，與之相應地，南韓企業還將大舉投資美國，投資額將會超越6000億美元。他基於美韓關係強健，允許南韓建造「一艘」核子動力潛艦。
在南韓當地時間週四凌晨4時19分，川普在自家的Truth Social網路社交平台上發文說：「韓國已同意向美國支付3500億美元，以換取美國降低對其實施的關稅。」
他繼續寫說：「此外，他們已同意大量購買我們的石油和天然氣，而富有的韓國企業和商人對我國的投資將會超過6000億美元。」
南韓曾經不斷表示支付3500億美元「前金」可能導致南韓陷入金融危機，南韓外匯不足以支應，川普的說法沒有說明南韓怎麼付這筆錢，像是分期實施。南韓總統府週三發出的消息，則是3500億美元中，「降低」到了2000億美元需用現金支付。
針對韓方提及的核動力潛艦，川普說：「我們的軍事同盟關係比以往任何時候都更加穩固。基於如此，我已批准他們建造一艘核動力潛艦，而非他們目前所擁有的那種老式且靈活性差得多的柴油動力潛艦。」
但是川普似乎把南韓總統李在明當成了總理，他文末寫說：「這是一次很棒的出訪，與一位偉大的總理！」（A great trip, with a great Prime Minister!）
更多太報報導
快訊／白宮：川習會10/30上午11點於南韓舉行
川普宣布韓美關稅協議幾乎達成 韓總統府：3500億美元投資「2千億付現」
韓美峰會登場！李在明送金冠 向川普請求「核燃料處理權限」
其他人也在看
拚美製 輝達預告先進封裝快來了 外界預料美商艾克爾拔頭籌
輝達執行長黃仁勳28日在GTC DC大會上大打「美國牌」，宣揚輝達推動「美國製造」的功績，不僅重申最新AI晶片Black...聯合新聞網 ・ 7 小時前
南韓宣布與美達貿易協議 半導體稅率不高於台灣、對美投資3500億
美韓即將達成貿易協議，南韓總統府高級官員金容範今（29）日表示，雙方已經就貿易協議具體細節達成共識，美對韓汽車關稅稅率由25%下降至15%；半導體方面，南韓稅率不會高於競爭對手台灣的關稅水準。據《韓聯台視新聞網 ・ 15 小時前
GTC大會 專家：輝達轉型「國家級戰略夥伴」
輝達執行長黃仁勳在華府舉行的ＧＴＣ大會上，宣布投資入股芬蘭電信設備大廠諾基亞，不僅標誌著輝達正式跨入電信網路領域，也象徵...聯合新聞網 ・ 7 小時前
輝達大結盟 進擊量子運算
輝達執行長黃仁勳運用輝達的網路技術優勢，在這次GTC DC大會發表新的互聯系統「NVQLink」將能連結傳統繪圖處理器（...聯合新聞網 ・ 7 小時前
輝達下世代Vera Rubin平台亮相
輝達最新GB300 NVL72機架規模系統，採用Blackwell Ultra架構本季甫量產出貨，輝達執行長黃仁勳美東時...聯合新聞網 ・ 7 小時前
川普鬆口 輝達Blackwell銷陸有影 AI股歡呼
美國總統川普29日透露，他30日和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代Blackwell平台AI晶片銷...聯合新聞網 ・ 6 小時前
輝達攜手鴻海四方合作 自駕小黃加速落地
輝達強攻自駕車市場，牽手鴻海、汽車製造商Stellantis和Uber，推動Level 4等級的自動駕駛汽車，並在全球進...聯合新聞網 ・ 7 小時前
【美股盤後】走勢分歧
（中央社台北2025年10月30日電）美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息1碼，但主席鮑爾（JeromePowell）表示，12月降息並非板上釘釘，美股主要指數今天收盤走勢分歧。道瓊工業指數下跌74.37點或0.16%，收47632.00點。標準普爾500指數平盤，收6890.59點。那斯達克指數上揚130.98點或0.55%，收23958.47點。費城半導體指數揚升133.22點或1.85%，收7327.93點。中央社財經 ・ 8 小時前
全球首家市值破5兆美元企業 黃仁勳：輝達入股諾基亞 參賽6G
全球ＡＩ晶片巨擘輝達ＧＴＣ大會（GPU Technology Conference）廿八日首度在華府舉行，輝達執行長黃仁...聯合新聞網 ・ 7 小時前
黃仁勳挺劉揚偉 讚機器人工廠
輝達GTC DC大會28日於華府盛大登場，鴻海董事長劉揚偉應邀出席，除了在現場展示最新AI基礎架構輝達GB300 NVL...聯合新聞網 ・ 7 小時前
12月可能不降息！ 美股、台指期盤後漲跌互見
即時中心／林耿郁報導美國聯準會再次降息1碼，為今年以來第2次降息，聯準會官員們認為，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場成為降息理由，主席鮑爾淡化12月降息的可能性，美股收盤走勢分歧。道瓊工業指數下跌74.37點或0.16%，收47632.00點。標普五百指數平盤，收6890.59點。那史達克上揚130.98點或0.55%，費城半導體指數揚升133.22點或1.85%。民視財經網 ・ 7 小時前
《國際經濟》突發！降中國關稅 川普：兩國關係好極了
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在歷時約1小時40分的閉門會議，「川習會」在剛剛落幕，兩人沒有舉行聯合記者會，在步出會場後即握手告別，中國國家主席習近平隨即上車離開，而美國總統川普也已經搭上空軍一號返回華盛頓。 川普在Truth Social上發文稱這次會面非常棒，雙方做出了許多決定，他寫道：我們與中國的協議已經達成，尚待習主席和我最終批准。中國將預先供應全部磁鐵及所有必要的稀土材料。同樣的，我們將提供中國談好的事，包括中國學生來我們的大專院校學習。我們將拿到總計55%的關稅，而中國將拿到10%關稅。兩國關係好極了！ 在貿易戰休兵期間，中國對美國商品徵收關稅10%。 前一日，川普證實如果北京承諾遏阻芬太尼前體化學品出口，那麼他也會同意降低對中國商品加徵的關稅。 《華爾街日報》周二引述知情人士報導，如果中國同意加強芬太尼前體化學品的出口管制，美國可能把對中國產品加徵的「芬太尼關稅」稅率從20%調降多達10個百分點，這表示，中國產品進入美國總計被加徵的關稅將從目前約55%調降至45%。時報資訊 ・ 33 分鐘前
韓美貿易協議拍板 韓將現金投資2000億美元、車關稅降至15％
美國總統川普與韓國總統李在明昨在慶州博物館舉行峰會，接著共進晚餐，川普在晚宴時宣布，兩國關稅協議幾乎完成，韓國總統府也公布雙邊談判的具體內容。《韓聯社》報導，對美2000億美元的投資每年上限為200億美元，這在韓國外匯市場可接受的範圍內，並且能最大限度減少市場受...CTWANT ・ 7 小時前
川普：川習會料解決「很多問題」 不確定是否討論台灣
美國總統川普(Donald Trump)今天(29日)表示，他預期在他與中國國家主席習近平即將舉行的會面中，將解決「很多問題」，但他也表示不確定是否會討論台灣問題。 川普在空軍一號上告訴記者：「我認為我們將與中國的習主席進行一場很好的會議，很多問題將被解決。」 川普與習近平30日將在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議(APEC)峰會場邊進行會面。 川普也表示，他不確定是否會與習近平討論敏感的台灣問題。 川普說：「我不知道我們是否會談論台灣。我不確定。他可以想要問這個問題。沒甚麼好問的。台灣就是台灣。」(編輯:王志心)中央廣播電台 ・ 1 天前
APEC峰會期間與美談關稅？ 台灣代表團：不排除自然聊到
台美對等關稅(Reciprocal Tariff)談判持續，外界關注今年台灣APEC(亞太經合會)領袖代表林信義，是否在此次APEC領袖峰會期間與美方，甚至美國總統川普(Donald Trump)談關稅。我方代表團人士今天(28日)指出，APEC並非雙邊關稅談判場域，但也不排除會與美方自然而然聊到這個問題，雖然我方永遠在爭取與川普會面的可能性，希望有助於推進關稅談判，然而川普此行行程緊湊，會面需要各種條件成熟。 另一名代表團人士強調，台美關稅談判還在談，希望向美方爭取確認壓低稅率在20%以下、不疊加，針對232關稅也要爭取優惠，同時，針對台美半導體以及其他產業合作，也希望以台灣模式來推動，目前雙方仍在文件往返確認的過程當中，希望能很快往下推進。這位人士也表示，談判不是一個人談，而是整個團隊在談，此次APEC領袖峰會，台美關稅談判團隊都沒有到齊，不可能就細節做討論。 林信義28日飛抵韓國釜山，隨後抵達此次APEC領袖峰會舉辦地點慶州。由於過往領袖代表多是在領袖峰會的前一天抵達，此次林信義是在峰會的前兩天抵達，是否另有用意，備受矚目。 代表團人士表示，代表團來到韓國的時間不算提早，我方都有中央廣播電台 ・ 1 天前
鮑爾一句話嚇壞投資人！12月降息並非板上釘釘，股市、美債、黃金應聲跳水
美國聯準會（Fed）最新利率決議符合市場預期，但聯準會主席鮑爾表明12月降息並非板上釘釘的事，股市、美債、黃金應聲跳水，台指期夜盤由紅翻黑一度跌逾百點。截至記者發稿前，台指期跌幅已有收斂，美股道瓊工業指數與標普500指數微幅下跌，那斯達克指數收漲0.5%。在這場將近一小時的記者會中，鮑爾首先闡述了今日利率決議的重點與原因，但對市場普遍預期12月再次降息潑了......風傳媒 ・ 7 小時前
巨大：願與CBP協作 成為提升勞動人權治理正向案例
（中央社記者潘智義台北29日電）針對美國祭出暫扣令，限制產品輸美，自行車廠巨大集團今天表示，代表團已於10月下旬在華盛頓特區與美國海關暨邊境保護局（CBP）正式會面，會議氣氛正面且具建設性。CBP強調，暫扣令並非為了懲處巨大，而是希望透過與企業協作，推動企業在勞動與人權治理上的提升。中央社 ・ 22 小時前
巨大集團：已與美國CBP正式會面 第三方評核作業同步進行中
巨大（9921）集團9月24日遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令至今超過一個月，終於出現新進展！巨大集團今（29）日指出，巨大代表團已於10月下旬，在華盛頓特區與美國海關暨邊境保護局（CBP）正式會面，會議氣氛正面且具建設性，雙方就事實現況與後續改善方向進行充分交流。中時財經即時 ・ 18 小時前
巨大：10 月下旬已與美國CBP 正式會面 第三方評核勞權同步進行
美國海關暨邊境保護局於 9 月 24 日對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令，暫停輸美相關產品，巨大也積極展開補救措施，針對最新進展，巨大今 (29) 日指出，公司於 10 月 下旬，在華盛頓特區與美國 CBP 正式會面。鉅亨網 ・ 21 小時前
巨大改善勞權環境 CBP肯定積極應對作為
美國海關暨邊境保護局（CBP）9月間對國內自行車大廠巨大機械工業（捷安特）祭出暫扣令，直指移工招聘費、宿舍環境兩大缺失，巨大第一時間透過美國律師事務所展開接觸，雙方並於10月下旬於華盛頓特區正式會面，會議氣氛良好，就實際現況與後續改善方向進行充分交流。中時新聞網 ・ 9 小時前