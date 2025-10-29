一毛都不能少！ 川普說南韓同意支付3500億美元以降低關稅

美國總統川普（左）10月29日抵達南韓進行訪問，獲得南韓總統李在明致贈韓國傳統的「金冠」。美聯社



在與中國國家主席習近平進行「川習會」前夕，美國總統川普發文說，南韓剛與他敲定的貿易協議，同意「支付」3500億美元換取美國降低對南韓關稅，這筆金額與先前川普所稱的「前金」，一塊錢都不少，不過這次川普看來沒有堅持要一次付完3500億美元前金才降關稅。

川普說，與之相應地，南韓企業還將大舉投資美國，投資額將會超越6000億美元。他基於美韓關係強健，允許南韓建造「一艘」核子動力潛艦。

在南韓當地時間週四凌晨4時19分，川普在自家的Truth Social網路社交平台上發文說：「韓國已同意向美國支付3500億美元，以換取美國降低對其實施的關稅。」

他繼續寫說：「此外，他們已同意大量購買我們的石油和天然氣，而富有的韓國企業和商人對我國的投資將會超過6000億美元。」

南韓曾經不斷表示支付3500億美元「前金」可能導致南韓陷入金融危機，南韓外匯不足以支應，川普的說法沒有說明南韓怎麼付這筆錢，像是分期實施。南韓總統府週三發出的消息，則是3500億美元中，「降低」到了2000億美元需用現金支付。

針對韓方提及的核動力潛艦，川普說：「我們的軍事同盟關係比以往任何時候都更加穩固。基於如此，我已批准他們建造一艘核動力潛艦，而非他們目前所擁有的那種老式且靈活性差得多的柴油動力潛艦。」

但是川普似乎把南韓總統李在明當成了總理，他文末寫說：「這是一次很棒的出訪，與一位偉大的總理！」（A great trip, with a great Prime Minister!）

