一毛都沒少！ 川普同意南韓投資3500億美元降低關稅

美中元首峰會「川習會」前一天，美國總統川普跟南韓總統李在明，29日在慶州舉行美韓峰會，儘管南韓送上最高等級的勳章，並承諾擴大投資，但美韓雙方達成的重要貿易協議中，仍然無法將3500億美元的對美投資數字降下來。

這絕對是最高禮遇。南韓總統李在明29日，在美國總統川普抵達南韓當晚，送上古代王朝王冠複製品，再加上南韓最高榮譽「無窮花大勳章」，川普樂喊：「我現在就想戴上欸。」川普一路笑到APEC晚宴，再次與李在明在媒體前展現友好，也與新加坡總理黃循財等多國政要領袖拍大合照。

川普笑喊現在就想戴上「無窮花大勳章」。（路透社）

29日晚間南韓作東，菜色選用美牛，也要讓川普風光。美韓宣布，貿易協議幾乎敲定。川普表示：「我們今天（29日）和南韓舉行一場非常棒的會議，我認為許多事情都已經確定，非常明確。我們達成了一項協議，幾乎已經完成的貿易協定。」南韓政府補充說明，核心內容包含南韓承諾的3500億美元對美投資計畫，其中包含川普心心念念的1500億美元造船合作。

南韓總統辦公室政策室長金容範：「這筆2000億美元的投資案結構上，與日本與美國達成的5500億美元金融方案相似。」南韓汽車輸美關稅降至與日本車相同的15%，確保南韓半導體關稅與台灣相比不會處於劣勢；對藥物課稅也不會高於其他貿易夥伴。

另外，外媒報導，川普也見了加拿大總理卡尼，但川普卻發文說，到南韓不是為了加拿大。至於關稅仍未談攏的印度，也被川普點名。川普：「我說我要對兩國（印巴）各徵收250%的關稅，那表示你們永遠別想做生意。」言下之意就是關稅無敵。川普在這次亞洲行中，已多次提及促成印巴停火，但印度方面始終否認美方曾調停，川普是否有點加油添醋，也成為外媒討論焦點。

