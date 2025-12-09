毛骨悚然！俄網紅媽媽嫌生病無聊 10歲兒被「裝袋抽真空」玩命
1名俄羅斯網紅媽媽為追求「流量」和點閱率，竟在鏡頭前將自己10歲的兒子用工業級真空袋密封，這個駭人且極度危險的舉動影片曝光後，立即在網路上引發排山倒海的公憤，並驚動警方和兒童保護機構介入調查。
綜合外媒報導，這名部落客是36歲的安娜（Anna Saparina）。她上傳的影片顯示，兒子斯塔斯（Stas）躺在家中地板上的一個巨大塑膠收納真空袋裡。影片開始時，斯塔斯依母親指示深吸一口氣，隨即安娜拉上拉鍊，並利用吸塵器抽出袋內空氣。
在短短兩秒鐘內，塑膠薄膜因壓力緊貼在斯塔斯的臉部，他發出了驚慌失措的「媽咪！」喊叫聲，聲音明顯被悶住且變形。儘管安娜很快打開了袋子，斯塔斯也立刻露出如釋重負的笑容，但畫面上坐在後方的一名男子（疑似是孩子的父親）卻只是不耐煩地催促：「夠了，出來吧。」
網紅媽媽的極限挑戰：為「讚」真空兒子是否構成虐童罪？
安娜在影片中附註「這是請病假的第3週」，辯稱因為兒子生病在家休學，一家人感到無聊才突發奇想。然而，許多觀眾認為這種為了博取「讚」而拿孩子生命開玩笑的行為，已經嚴重逾越界線，直指這是罔顧兒童安全的「病態特技」。
薩拉托夫地區警方在例行網路監控時發現了這段影片，隨即對安娜展開調查。警方發言人向俄新社表示：「已發現影片涉及一名婦女可能對其未成年兒子做出違法行為，目前正在釐清所有情況。」
當地政府承諾將對這位母親的行為進行「法律評估」，並要求兒童保護機構介入審查。在警方宣布啟動調查的消息發布後不久，安娜迅速將影片從社群平台移除。
兒童安全界線何在？網紅為流量操作是否應受平台限制？
俄羅斯國家媒體嚴厲批評這起事件，指責安娜為了拍「有趣的片段」而進行「危險遊戲」。網路輿論普遍認為，真空袋可能在幾秒鐘內導致孩童窒息死亡，強烈要求當局對這對父母追究法律責任。
★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿
🇷🇺 Russie | Fait divers
🔴 Une mère russe avait filmé une expérience jugée dangereuse avec son enfant, choquant de nombreux internautes.
📍 Anna Saparina, blogueuse parentale de 36 ans, avait placé son fils dans un grand sac plastique avant d’en retirer l’air ; les services de… pic.twitter.com/oQbAzlnvaw
— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) December 7, 2025
