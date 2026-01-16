毛骨悚然！妹子租屋處出現「神祕牙套」嚇瘋報警 眾人揭1細節：查編號

生活中心／王文承報導

一名妹子分享，自己已租屋一年，某天卻突然在房間地板上發現一個「陌生牙套」，而她與身邊所有親友都沒有在進行牙齒矯正，讓她感到相當毛骨悚然。（示意圖／資料照）

現今房價居高不下，加上許多人北漂打拚，租屋成為不少人的居住選擇，但也有人在租屋過程中遇到離奇又詭異的狀況。一名妹子分享，自己已租屋一年，某天卻突然在房間地板上發現一個「陌生牙套」，而她與身邊所有親友都沒有在進行牙齒矯正，讓她感到相當毛骨悚然，貼文曝光後，引發網友熱議。

妹子租屋處出現牙套嚇瘋 眾人揭1細節



一名網友在社群平台《Threads》發文表示，近日看到其他網友分享耳環突然出現在房間的故事，讓他想起自己曾經歷過更詭異的事件。原PO指出，某天回到租屋處時，意外發現房間地板正中央竟出現一個牙套，至今已住滿一年，仍完全不知道牙套的主人是誰。

原PO進一步說明，身邊的親朋好友都沒有配戴牙套矯正牙齒，牙套卻無預警出現在房間裡，當下真的被嚇了一跳，甚至一度打電話報警處理，所幸後續並未發生其他異狀。

貼文曝光後，網友紛紛化身「名偵探柯南」，提出各種可能性，其中最多人認為是到自助洗衣店洗衣服時誤帶回來的遺留物，「對方洗衣服放在口袋沒拿出來，然後因為透明，掉在裡面也沒注意到，你也沒注意到，放進去洗，又夾著出來」、「如果閣下有用自助洗衣的習慣，或許是別人的遺留物，然後滾進妳的衣服口袋在掉出來了」。

也有不少網友指出，牙套通常會有編號，可嘗試查詢來源，「牙套編號可以查到是誰」、「上面有編號，可以去牙醫查查看」、「每個牙套都有編號，可以去問隱適美」、「正版隱適美牙套上面有編號，搞不好可以查到」、「我記得隱適美的牙套上面都有編號，可以找得到是誰的」、「上面有編號，也許可以查」。

此外，也有人提醒原PO提高警覺，懷疑可能與房東或前房客有關，「之前我發現房東會進我家，一開始是看到門口地板有拖鞋的印子，因為我很愛乾淨基本上不可能有印子在我的地上，後來第二次出現我就裝了監視器，果然我前腳出門沒幾分鐘房東就會進我房間」、「換鎖，前房客都有備份的，我也被人開過門，晚上我在睡覺的時候開的」、「有可能是房東，房東很愛趁租客不在亂進門」、「前房客退租有換鎖嗎」、「房東偷進來？有換鎖嗎？」

