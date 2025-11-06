毛骨悚然！科學家發現「全球最大蜘蛛網」 竟藏11.1萬隻

即時中心／徐子為報導



羅馬尼亞科學家日前發現了「全球最大蜘蛛網」，讓所有怕蜘蛛的人夢魘成真，據估計，這張網居住約11萬1千隻蜘蛛。這項令人毛骨悚然的發現，詳細記載於期刊「地下生物學」（Subterranean Biology）。





據美國網站《生活科學》（LiveScience）報導，這座蜘蛛網位於希臘與阿爾巴尼亞交界處的地表下方，沿著一處狹長且低矮的通道牆面延伸，面積竟高達1140平方英尺（約106平方公尺），地點在一座含硫洞穴的永久黑暗區域入口附近。



另個美媒《紐約郵報》（New York Post）報導指出，該龐大的蜘蛛群落由數千個漏斗狀蜘蛛網組成，像是一座由絲打造的帳篷城市。研究團隊指出，這應是目前已知全球最大的蜘蛛網。



羅馬尼亞特蘭西瓦尼亞匈牙利大學（Sapientia Hungarian University of Transylvania）生物學副教授、報告主筆烏拉克（Istvan Urak）表示：「只有親身經歷，才能真正體會那種感受。如果要用言語形容當時看到那張網時湧上的情緒，我會強調敬畏、尊重與感謝。」





