毫無前兆！男星突倒地20分鐘搶命「肋骨被壓裂」病因曝：再抽菸就會死

娛樂中心／綜合報導

59歲南韓搞笑藝人金水龍，近日在錄製YouTube節目時，卻突然捂著胸口倒地、當場失去意識，嚇壞全場。送醫搶命20分鐘，肋骨還被壓到裂開，所幸恢復意識，經檢查為急性心肌梗塞，他韓媒訪問時仍不改搞笑本色，笑說：「我自己看到新聞也嚇到！」

金水龍經檢查為急性心肌梗塞。（圖／翻攝自金水龍IG）

金水龍回應韓媒坦言「如果現場沒有人，我應該早就死了。」透露目前已從加護病房轉到一般病房，身體大致無礙，只是因為被施行約20分鐘心肺復甦術，肋骨被壓到裂開。金水龍也語帶決心表示要徹底戒菸，「醫生說我現在只要再抽菸就會死，所以不是減少，是直接不抽了。」

廣告 廣告

事發當天，他拍攝YouTube，毫無前兆錄到一半突然倒下，現場人員拼命急救，他雖然沒有當場醒，但在救護車上恢復意識。金水龍也說：「醫生說CPR做20分鐘還沒醒的話，通常會有麻痺或腦部後遺症。我卻能正常清醒，他們也很驚訝，我真的算走運。」

更多三立新聞網報導

獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女

獨家／邵奕玫被貼「問題學生」遭全班排擠 痛喊我沒有錯⋯委屈真相曝光

開唱倒數！TWICE攻佔高雄「7地標全亮」捷運全線包下城市級應援啟動

SJ始源親回政治爭議！「再信我一次」利特「發願折壽」：給E.L.F.能量

