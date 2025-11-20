即時中心／黃于庭、黃彥翔報導

國民黨主席鄭麗文上任至今爭議不斷，除了出席統戰社團舉辦之活動，祭拜著名共諜將官吳石，還宣稱俄羅斯總統普丁「不是獨裁者」；不僅如此，她昨（19）日拜會台北市議會黨團，與議員汪志冰談到當年擔任國大代表往事，更笑稱總統賴清德僅是「小透明（沒存在感之意）」，引發輿論抨擊。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（20）日以「鄭黃會」反譏，2人送禮難道在說對方是冤大頭、無關痛癢的第三人嗎？

鍾佳濱指出，當年他也是第3屆國大代表之一，但他不會如此形容汪志冰，「我想一個人的氣度從發言就看得出來」，且當年國大代表，目前還有多人仍擔任立委，鄭麗文就是其中一位，綠委吳思瑤也是國大黨團助理。

對此，鍾佳濱指出，若從過去從政史衡量現今職稱，汪志冰當年是國代，現在是議員，「難不成鄭麗文是在暗中奚落汪志冰嗎？」，他認為說話應該慎重，避免被外界過度解讀。

接著，鍾佳濱拿昨日藍白黨主席會面舉例，一方送盤子，一方送電燈泡，雙方各自有解讀，但南部說法來看，盤子就是「盼仔」（冤大頭、容易被騙的人），電燈泡則是「無關痛癢的第三人」。同時他也狠酸，對於藍白新北選整合，黃國昌稱自己若不是男主角「不會扯後腿」，聽起來完全是恐怖情人發言，「新郎不是他，他就不會來婚禮鬧場嗎？」

原文出處：快新聞／毫無氣度！鄭麗文竟笑賴清德「小透明」 綠委反舉「鄭黃會」酸爆

