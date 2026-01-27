民不聊生、台積電送美國？黃珊珊卻要年輕人進場 網酸：包牌黨又來了

[Newtalk新聞] 民眾黨立委黃珊珊26日在立法院質詢時指出，台股仍採「千股為一張」的交易制度過於老舊，導致像台積電這類高價股，一般年輕人根本買不起，建議比照美股制度，改以「一股」為單位交易，以降低投資門檻，引發討論。不過，台灣足球發展協會理事長石明謹今（27）日隨即在臉書發文，以簡短文字酸諷相關說法。





他表示，買賣技術問題自己不懂，但「台灣民不聊生，台積電又要送給美國即將崩盤，買台積電幹嘛？」直指民眾黨長期操作「台灣悲觀論述」，卻又同時主張應讓年輕人更容易投資 台積電，前後立場顯得矛盾。

石明謹的貼文一出，立刻引發網友熱烈回應，留言區湧入大量嘲諷聲音。有網友直言「包牌黨，既要又要」、「藍白果然自相矛盾」，也有人質疑「是不是看不起小草，覺得他們沒錢、沒買過股票？」甚至有人開酸「黃三三在的平行宇宙，台積電是不是只有200元？」相關討論持續在社群平台延燒。





黃珊珊所提出的「一股交易」建議，實務上涉及證券交易制度與交易系統調整，目前台股已開放盤中、盤後零股交易，是否全面改採一股為交易單位，仍有待主管機關與市場進一步評估。然而，在民眾黨長期以「台灣民不聊生」、「產業被掏空」、「台積電送給美國」等悲觀論述作為政治訴求的背景下，相關主張仍被不少網友質疑前後立場矛盾，也因此引發熱烈討論。

