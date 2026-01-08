民主假助提升投票率？學者揭參與政治根本：選前多放一天剛好做「這件事」

立法院國民黨與民眾黨擬推動不在籍投票專法，民進黨團則提出對應「民主假」，主張在投票日及前一日均放假一日，各級機關應提供交通協助與票卷補貼，學校亦應協助有投票權學生行使投票權。不過東吳大學政治學系教授謝政瑜表示，台灣投票參與的問題不在不在籍投票或多放一天假，而是通訊投票上發展與投票制度的改善。

立法院內政委員會今（8）日召開「強化民主投票促進法草案」公聽會，內政部次長吳堂安列席報告時指出，總統副總統立法委員選舉合計有76種選舉票，地方公職選舉則會牽涉8000種選舉票移轉問題，選務作業將會高度複雜，還有可能選舉人過度集中特定調票所，進而衝擊選務執行量能，境外敵對勢力也有可能操控投票行為，達到干預選舉的問題，將會造成選舉公平性的危害。

廣告 廣告

謝政瑜指出，台灣民主已高度發展，問題不在不在籍，而應加強在通訊投票上的便利性，民進黨版的多放一天假，人民連放三天剛好出去旅行，不一定有助於提升投票率。參考世界各國提高民主投票率方式，一般而言採強制投票、比例代表制的投票較高，應與前一天放假無關。

針對民進黨團另提出的交通補助以及學校協助學生參與投票的修正草案，謝政瑜表示，這些方法固然可以提升青年參與政治，但以補助方式鼓勵年輕人返鄉投票除了徒增行政成本，要求各校協助學生參與投票恐導致校際之間競爭學生投票率的惡行循環，但教育應該要回歸獨立自主，避免因此失去客觀的學術立場。

謝政瑜表示，民進黨草案中提到新加坡因放假有較高投票率，但新加坡投票率高的主因在於實施強制投票制度，並建立海外投票制度協助海外公民參與投票。他指出，選舉制度與行政措施的改善同樣也可以強化民主參與，例如美國加州爾灣（Irvine）就有設有常設投票箱，讓民眾投票不限於當日，民眾是透過上下班時間去投票，同樣不影響民眾對民主憲政的信心。



更多風傳媒報導

