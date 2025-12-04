民主假的背後是民進黨的失敗主義
[FTNN新聞網]主筆／單厚之
為了反制藍、白兩黨想要通過「不在籍投票」民進黨立院黨團提出《強化民主投票促進法》草案，要在投票前一天加放「民主假」。前綠委林濁水在臉書開罵「鬧夠了沒有」，行政院前政務委員張景森也批評，這是「放假買票」，要民進黨別用舊腦袋算選票。
民進黨的《強化民主投票促進法》草案僅有12條條文，美其名是要保障並促進公民行使投票權，並要地方政府提供必要交通補助及協助，其實就想要阻擋不在籍投票，所以硬生生創造出一個「民主假」，以「肉桶法案」對抗民主的進步。
世界上有些國家投票日根本不放假，像是台灣最熟悉的美國，投票日就在周二；很多的國家像台灣一樣在周末投票，也有少數國家投票不在周末投票，但為了提高投票率，投票日當天會放假。至於這次民進黨團所提，投票日前一天也要放假，則是絕無僅有、獨步全球，開世界民主之先河，也難怪連民進黨自己人都看不下去。
眾多批評意見中，張景森的講法最完整，一是全球都沒有這樣的制度，政客不應該亂喊「假」，二是每放一天假GDP的淨損在100~200億之間，三是連放三天假，民眾很可能會出去玩，投票率反而降低。他認為不在籍投票才是根本解決的辦法，對民進黨未必不利。
事實上，民進黨就是因為覺得不在籍投票對自己不利，才會一擋再擋。之前民進黨一直以對岸操控為由，反對不在籍投票，等到在野黨一再澄清沒有要海外投票和通訊投票，滲透、操控的理由玩不下去了，才硬生生的搞出一個民主假。用放假和交通補貼等一堆措施，來對抗便民的不在籍投票。
不在籍投票大致包括通訊投票、提前投票和轉移投票，轉移投票又涉及到是否在海外設投票所的問題，之前媒體就曾多次報導，連在台灣的印尼移工都可以在台灣進行海外投票，台灣卻仍舊無法做不在籍投票。
由於擔心在對岸投票的公平性，目前在野黨的主張並不包含海外投票和通訊投票，連提前投票也很少。如果只是單純在中華民國境內的轉移投票，其實技術性問題並不大，選務也很好解決。
轉移投票是給民眾提供相對的方便，所以並不需要像我們日常投票那樣，在家附近走幾步路就能到投票所，讓每個投票所都天南地北的投票、開票，增加選務的壓力。台灣368個鄉鎮市區，每區設一個投票所完全足夠，要參與轉移投票的人開個十幾甚至幾十分鐘的車，也比搭高鐵、擠台鐵省時省力的多。
至於投票所轉移的登記，也完全可以用網路來完成，之前政府連普發現金1萬元都可以透過網站登記，沒道理用網站登記轉移投票就會不安全或不秘密。在登記截止之後，很可能有些偏鄉根本沒人要轉移投票，那個投票所完全可以不設；都會區的投票所，地方選務機構也可以透過登記的人數，來決定是否需要設更多的投票匭，以免選務出問題。
不在籍投票不是洪水猛獸，也一點都不複雜。民進黨之所以一再反對，不過是因為自知中央和地方執政不佳，投票率越高對自己的選情越不利，所以不僅要阻擋不在籍投票，還要以民主之名，增加民眾出遊的誘因，讓投票率不要那麼高。
民主假的背後，是民進黨的失敗主義，是民進黨對民主的恐懼。明明距離明年大選還有近一年的時間，民進黨卻完全不相信自己有辦法獲得更多選民的支持與認同，所以不管什麼亂七八糟的昏招，也都只好一股腦的丟出來。
更多FTNN新聞網報導
《天命》：未竟的總統路
罵爆吳怡農就能讓民進黨贏過蔣萬安？
新任紐約市長給民進黨的啟示
其他人也在看
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 197
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 94
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 47
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
[Newtalk新聞] 賴清德總統日前指出中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，他3日登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次強調，台灣必須做最壞打算並做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。 賴清德被問到北京怎麼看北京現在的「時間表」時回答，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。 賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。 至於如何看待中國經濟？是否影響習近平對台手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 137
陳琬惠參戰宜蘭縣長 吳宗憲喊祝福：藍白誰也不是誰的小弟
2026地方大選在即，民眾黨選決會昨決議將徵招宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。對此，也有意參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲今（3）日受訪表示，「國民黨、民眾黨誰也不是誰的小弟」，並強調，在野黨在相同戰場會並肩作戰，一定會好好合作。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 64
戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人
即時中心／顏一軒、陳治甬報導身兼民進黨主席的總統賴清德今（3）日在中常會中宣布，組織部主任張志豪、發言人卓冠廷與戴瑋姍因將投入明（2026）年的地方議員選舉，已向他請辭，未來綠委李坤城將回任中央黨部發言人，期盼他能襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。民進黨今日下午召開第21屆第57次中常會，由黨發言人韓瑩會後轉述賴主席致詞。賴清德指出，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。綠委李坤城將回任民進黨發言人。（圖／民視新聞）賴清德說，3人在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助；他謹代表中央黨部，向3位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。他並提醒有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職，同時宣布李坤城將接任黨部發言人。談及李坤城的各項條件與經歷，賴清德則表示，李委員中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通，期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。原文出處：快新聞／戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人 更多民視新聞報導回到日治時代？中國否認《舊金山和約》 林楚茵：高市戳破中共「國王新衣」台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行民視影音 ・ 1 天前 ・ 12
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 216
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
川普簽《台灣保證實施法》讓台美關係穩了？ 旅美學者：接下來「這1事」才是關鍵
[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中昨（3）日撰文表示，這部法案不只在文字上強化「美國支持台灣」政治訊號，也讓美台關係法制化，成為國務院不可忽略的義務。然而，他也提到，縱然法案通過強化台美關係，但是中美之間互動才是影響該法案實際成效的關鍵。 翁履中表示，這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。「國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？」 他指出，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 7
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站 日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本
據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。中國外交部在會後...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 12
中國不滿《台灣保證實施法案》生效 爆美財長急喊：美中台關係未變
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。消息曝光後，中國急跳腳，表達強烈不滿，還嗆美方粗暴干涉中國內政。稍早，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出面安撫北京，強調美國同時也是「中國的盟友」，堅稱美國對台關係並未發生變化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
盧秀燕支持國防預算「有條件」？于北辰神比喻回應！
論壇中心／郭芳瑜報導賴清德總統宣布未來八年投入國防特別預算，台中市長盧秀燕接受聯合報專訪時表示，他贊成適度提高國防預算，但同時要量力而為，不能因為追求國防成長而窮國窮民。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，增加國防跟人民安康，並不是選擇題，這兩個是要一起齊頭並進的。盧秀燕說，目前全球局勢緊張，增加自我防禦能力很重要，但大幅編列國防預算，搞到國家破產，演變成窮兵黷武的極權國家，對國家沒有幫助。于北辰表示，就像買車需要買強制險一樣，國防就是對於國家的強制險，要不要打仗不是單方面可以決定的，「敵人一直在更新」，國富、國強和人民富有三者要並進，國家有這個保險存在，人民賺的錢才是自己的，不然隨時中國解放軍過來，錢被共產吸收，「人民賺再多也沒有錢」。原文出處：盧秀燕專訪談國防預算增加「有條件」支持？于北辰：是替國家買強制險！ 更多民視新聞報導過來人經驗？吳靜怡曝民眾黨參選切結書內幕：保密變洩密？高家私塾另起爐灶？四叉貓：承租人變「國昌另一位小姨子！」周曉芸民調大輸李有宜？能出戰因背後有強大勢力？民視影音 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
川普簽署《台灣保證實施法案》 吳沛憶嗆中國：抱歉，我們先Go了
美國國會日前通過《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。民進黨立委吳沛憶說，世界都在邁向未來，只有中國還想回到過去，試著讓故事繼續，2025年了，不可能中國還在舊金山和約這題。抱歉，我們先Go了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
看清楚！ 中國嗆＂台灣無外交部長＂ 林佳龍：我就在這
政治中心／綜合報導日本首相高市談舊金山和約，讓中國玻璃心碎到現在還沒復原，中國外交部發言人嗆"台灣沒有外交部長"，林佳龍今天霸氣回嗆，"我就在這！"而且中國連日來的打壓，不只讓台日關係升溫，台美也也邁進一大步！美國總統川普簽署"台灣保證實施法案"，過去的交往紅線可望解除。美國總統川普美國時間12/2正式簽署＂台灣保證實施法案＂ 法案正式生效（圖／資料畫面）美國總統川普，當地時間2日，正式簽下"台灣保證實施法案"，台美交往紅線可望一一解除，關係再度有了突破。立委（民）沈伯洋vs.外交部長林佳龍：「這是川普政府第一份通過的友台法案，先前有一些質疑台美關係的，我們這個就不攻自破。」外交部長林佳龍，樂見法案生效，新上路的台灣保證實施法，其實就是強化過去的"台灣保證法"，最大亮點，是"美國對台交往準則"從過去的一次性審查，改為每5年定期審查一次，並向國會提出更新報告，台美官方互動自由度將大大提升。立委（民）沈伯洋vs.外交部長林佳龍：「包括互訪洽談公務，比如說到聯邦的機構，或是到我們的代表處，以前有些自我設限，事實上在台灣旅行法之後，這都是朝開放的方向，現在能夠正式透過立法，把這個鬆綁掉，這對台美關係的正常發展，是非常重要的一步。」中國外交部發言人公開表示台灣沒有外交部長 對此外交部長林佳龍在鏡頭前霸氣回＂我就在這＂（圖／民視新聞）不只台美外交突破，近期台日關係快速昇華，也讓中國頻頻眼紅，不但不承認舊金山和約，還玻璃心碎。中國外交部發言人林劍（12.02）：「台灣是中國的一部分，沒有什麼外交部長。」外交部長林佳龍：「有沒有外交部長，我就在這裡，不管是台灣的護照，或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」日本首相高市早苗（左）日前的＂台灣有事說＂引發中國不滿 連日來施壓手段頻頻（圖／資料畫面）國安人士分析，未來一周，中國要是找不到台階下，不排除採取更極端的手段，包括發動"聯合利劍-C軍演"，找台灣出氣，時間點就落在12/13南京大屠殺國家公祭日。國安局長蔡明彥：「以中共來講，他只要把例行的像是，聯合戰備警巡，以及遠海長訓的常態性演習，做一個包裝，再提供一個特定的演習代號，就可以變成是一個有針對性的演習，有必要的時候，我們會啟動跟國際友盟的合作。」中國使出文攻武嚇，企圖擴大軍事威脅，在國際社會刷存在感，恐怕適得其反。原文出處：看清楚！ 中國嗆＂台灣無外交部長＂ 林佳龍：我就在這 更多民視新聞報導精闢分析中日衝突！林佳龍外媒專訪：北京發難為了給「他」留面子中國稱台無外交部長 林佳龍霸氣喊「我」：台護照走遍天下川普簽署台灣保證實施法案 林佳龍致謝：台美關係向前邁出一大步民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
李四川被拷問何時辭選新北！ 蔣萬安搶答
對於台北市副市長李四川上節目首度鬆口參加黨內初選，不過今(4日)在議會的市政總質詢，民進黨議員輪番問李四川何時要請辭參選新北市長，一旁的台北市長蔣萬安突然搶答「有沒有考慮一下我的心情」。TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
打破台美互動紅線！ 川普簽署「台灣保證實施法」｜#鏡新聞
美國總統川普2日簽署台灣保證實施法案，法案內容規定美國國務院，重新審視台美往來準則，目的要打破台美交往互動的紅線，而且明確規定，至少每5年需審查1次台美交往準則，並於審查完成90天內向國會提交報告，外交部長林佳龍和專家都分析，這讓疑美論不攻自破。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1