民主假的背後是民進黨的失敗主義

[FTNN新聞網]主筆／單厚之

為了反制藍、白兩黨想要通過「不在籍投票」民進黨立院黨團提出《強化民主投票促進法》草案，要在投票前一天加放「民主假」。前綠委林濁水在臉書開罵「鬧夠了沒有」，行政院前政務委員張景森也批評，這是「放假買票」，要民進黨別用舊腦袋算選票。

民進黨立院黨團為了反制在野陣營「不在籍投票」，提出《強化民主投票促進法》草案，要在投票前一天加放「民主假」。（示意圖／Unsplash）

民進黨的《強化民主投票促進法》草案僅有12條條文，美其名是要保障並促進公民行使投票權，並要地方政府提供必要交通補助及協助，其實就想要阻擋不在籍投票，所以硬生生創造出一個「民主假」，以「肉桶法案」對抗民主的進步。

世界上有些國家投票日根本不放假，像是台灣最熟悉的美國，投票日就在周二；很多的國家像台灣一樣在周末投票，也有少數國家投票不在周末投票，但為了提高投票率，投票日當天會放假。至於這次民進黨團所提，投票日前一天也要放假，則是絕無僅有、獨步全球，開世界民主之先河，也難怪連民進黨自己人都看不下去。

眾多批評意見中，張景森的講法最完整，一是全球都沒有這樣的制度，政客不應該亂喊「假」，二是每放一天假GDP的淨損在100~200億之間，三是連放三天假，民眾很可能會出去玩，投票率反而降低。他認為不在籍投票才是根本解決的辦法，對民進黨未必不利。

事實上，民進黨就是因為覺得不在籍投票對自己不利，才會一擋再擋。之前民進黨一直以對岸操控為由，反對不在籍投票，等到在野黨一再澄清沒有要海外投票和通訊投票，滲透、操控的理由玩不下去了，才硬生生的搞出一個民主假。用放假和交通補貼等一堆措施，來對抗便民的不在籍投票。

不在籍投票大致包括通訊投票、提前投票和轉移投票，轉移投票又涉及到是否在海外設投票所的問題，之前媒體就曾多次報導，連在台灣的印尼移工都可以在台灣進行海外投票，台灣卻仍舊無法做不在籍投票。

由於擔心在對岸投票的公平性，目前在野黨的主張並不包含海外投票和通訊投票，連提前投票也很少。如果只是單純在中華民國境內的轉移投票，其實技術性問題並不大，選務也很好解決。

轉移投票是給民眾提供相對的方便，所以並不需要像我們日常投票那樣，在家附近走幾步路就能到投票所，讓每個投票所都天南地北的投票、開票，增加選務的壓力。台灣368個鄉鎮市區，每區設一個投票所完全足夠，要參與轉移投票的人開個十幾甚至幾十分鐘的車，也比搭高鐵、擠台鐵省時省力的多。

至於投票所轉移的登記，也完全可以用網路來完成，之前政府連普發現金1萬元都可以透過網站登記，沒道理用網站登記轉移投票就會不安全或不秘密。在登記截止之後，很可能有些偏鄉根本沒人要轉移投票，那個投票所完全可以不設；都會區的投票所，地方選務機構也可以透過登記的人數，來決定是否需要設更多的投票匭，以免選務出問題。

不在籍投票不是洪水猛獸，也一點都不複雜。民進黨之所以一再反對，不過是因為自知中央和地方執政不佳，投票率越高對自己的選情越不利，所以不僅要阻擋不在籍投票，還要以民主之名，增加民眾出遊的誘因，讓投票率不要那麼高。

民主假的背後，是民進黨的失敗主義，是民進黨對民主的恐懼。明明距離明年大選還有近一年的時間，民進黨卻完全不相信自己有辦法獲得更多選民的支持與認同，所以不管什麼亂七八糟的昏招，也都只好一股腦的丟出來。

