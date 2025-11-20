民主先驅邱垂亮遭黑名單 紀錄片揭父母過世無法奔喪「終身傷痛」

邱垂亮教授以思想、行動與教育，努力推動台灣民主自由的進程。牽猴子提供

為紀念已故政治學者邱垂亮對台灣民主、人權與教育的深遠貢獻，紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good》正式啟動全台公益巡迴放映。本片規劃於12月起在台北、新竹、苗栗、桃園、台中、高雄、屏東等地展開免費觀影活動，邀請觀眾一同回望邱垂亮教授以思想、行動與教育，守護民主的生命歷程。

發表文章觸及台海關係遭黑名單

在1975年台灣處於戒嚴時期，他在政論雜誌《台灣政論》發表文章〈兩種心向〉，文中觸及台海關係與台灣前途問題。當時政府以「煽動他人觸犯內亂罪，情節嚴重」為由，下令雜誌停刊。《台灣政論》的出刊與停刊都是台灣民主運動史上的重要事件，也深深影響邱垂亮的人生。

邱教授因此被列入黑名單，多年無法返回故鄉台灣，甚至連父母過世都無法見到最後一面，成為他生命中極大的傷痛。導演陳麗貴表示，邱教授是「台灣民主運動中個子不高的巨人」，也是一位對台澳關係具有影響力的人。

邱垂亮曾因一篇文章被政府列入黑名單，多年無法返回故鄉台灣。牽猴子提供

多年無法返鄉成心中傷痛

儘管無法返鄉，邱垂亮仍付諸一生實踐著理想。他於澳洲昆士蘭大學政治系任教40年，成為享譽國際的政治學者，並培育了無數澳洲的政治菁英和社會菁英。也因此，他在澳洲為台灣發聲總是一言九鼎、擲地有聲。不論身處海外或台灣，邱垂亮都心繫台灣的民主發展，不斷發文針砭時政，倡議民主自由。

片中透過邱垂亮在青年時期寫給夫人林月琴的書信串聯全片，溫柔而深刻地對照他對愛與理想的執著，展現知識份子情感與思想的兩個維度。導演陳麗貴表示，她在拍攝過程所感受最重要的是，「邱教授是個人道主義者，這一切都出自於他從年輕時期就深植於他心中的人道主義信念。」

《南半球最璀璨的星星Life’s Good》巡迴放映將於12月6日起在多個縣市登場，即日起開放民眾免費報名觀影，場次及報名連結：https://www.facebook.com/share/v/1HeG1bLMZs/



