民主剛果共和國「礦區橋梁坍塌」32死 恐怖畫面曝光

位於剛果民主共和國東南部的卡蘭多礦區，一座橋樑因擁擠過度而倒塌，造成至少32人喪生。當地政府官員於週日表示，這起事故發生在該礦區的盧阿拉巴省（Lualaba province）穆隆多（Mulondo）地區。

根據CNN報導，該省內政部長馬永德（Roy Kaumba Mayonde）在記者會上的說明，這座橋樑於週六倒塌。他指出：「儘管當地因為大雨和滑坡風險已嚴格禁止進入，但非法礦工仍強行闖入該地點。」

根據剛果民主共和國（DRC）手工小規模礦業支持與指導服務機構（SAEMAPE）週日發布的報告，現場的軍隊開火引發了礦工們的恐慌，大家爭相趕往橋樑，最終導致橋樑倒塌，礦工們互相堆疊，造成大量傷亡。儘管馬永德稱事故至少造成32人死亡，但報告指出，實際死亡人數至少為40人。

該礦區長期以來，一直是非法礦工、合作社（旨在組織礦區作業）以及合法營運商之間爭議的焦點。

剛果民主共和國是全球最大的鈷礦生產國，鈷是用來製造鋰電池的關鍵原料，廣泛應用於電動車等產品。而在這個中非國家，80%的鈷礦生產被中國企業所控制。

剛果的礦業長期受到童工、工作環境不安全及腐敗等問題困擾，這些問題早已成為國際關注的焦點。

位於剛果東部的礦產豐富地區，幾十年來一直被政府軍隊和各種武裝團體的暴力衝突所撕裂，其中包括由盧旺達支持的M23武裝組織。該組織的近期崛起使得衝突局勢更加惡化，並加劇了本已嚴重的人道危機。

