民主剛果叛軍進逼東部重鎮 聯合國稱20萬人逃離家園

（中央社紐約聯合國總部9日綜合外電報導）聯合國表示，剛果民主共和國東部近日有20萬人逃離家園。現在盧安達支持的叛軍正朝當地戰略重鎮推進，而就在幾天前，美國總統川普才剛邀請兩國領袖共同宣示和平。

路透社報導，聯合國（UN）昨晚發聲明指出，民主剛果東部近日戰鬥升溫，至少74人遭殺害，其中多半是平民，另有83人受傷送醫。

地方官員與居民表示，獲得鄰國盧安達支持的武裝團體「3月23日運動」（M23）正朝湖濱重鎮烏維拉（Uvira）推進，並與民主剛果軍隊及地方團體在烏維拉鎮北方數個村落交戰。

英國廣播公司（BBC）報導，即使戰鬥還在持續中，美國總統川普（Donald Trump）4日仍邀集民主剛果及盧安達總統在華府簽署和平協議。

路透社昨天指出，民主剛果叛軍已攻下自2月起便位居前線的盧文吉鎮（Luvungi），桑格村（Sange）與基利巴村（Kiliba）附近也爆發激烈戰事。

儘管華府與聯合國都認定盧安達有明顯介入證據，盧安達仍否認支持民主剛果叛軍。此次戰鬥升溫之前，當地的衝突已造成至少120萬人流離失所。（編譯：楊昭彥）1141209