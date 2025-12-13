民主剛果叛軍M23奪邊境重鎮 美國務卿矢言採取行動

（中央社金夏沙13日綜合外電報導）儘管美國矢言對支持剛果民主共和國叛軍組織「3月23日運動」（M23）的盧安達採取行動，M23今天仍持續在民主剛果東部推進戰線，破壞民主剛果與盧安達在美國斡旋下簽訂的和平協議。

法新社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天指出，盧安達顯然違反了上週在華府與剛果民主共和國（簡稱民主剛果）簽署的和平協議。這項協議是美國為終結民主剛果東部長達30年衝突所付出的最新努力。

該協議是於本月4日簽署，美國總統川普（Donald Trump）稱其為「奇蹟」。然而不過短短幾天後，盧安達支持的M23叛軍奪下位於民主剛果、鄰近與蒲隆地邊境的重要城市烏維拉（Uvira），引發衝突可能擴大成區域戰爭的擔憂。

M23攻占人口達數十萬人的烏維拉後，得以控制通往蒲隆地的陸地邊境，並切斷民主剛果獲得鄰國軍援的路徑。

盧比歐在社群媒體X平台發文寫道，「盧安達在民主剛果東部的行動顯然違反川普總統簽署的華盛頓協定（Washington Accords），美國將採取行動，確保對總統許下的承諾能夠兌現」，但他未進一步說明細節。（編譯：洪培英）1141214