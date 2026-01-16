民主剛果擁鈳鉭鐵礦 遭武裝勢力掠奪加劇內亂

扛起一袋又一袋挖出來的礦物，礦工們將袋子運送到指定地點放下。剛果民主共和國東部重要城市戈馬郊區，有不少生產稀有金屬的礦山，是全球生產鈳鉭鐵礦的最大產地之一。但由於這裡的金屬礦產，是全球生產半導體、手機、電動車零件的必備礦產之一，因此成了剛果各個反政府武裝組織，包括3月23日運動M23等爭奪之地。這些在武裝衝突與侵犯人權的情況下，所開採的礦物，讓在這裡生產的鈳鉭鐵礦被列為衝突礦石。

NHK記者報導，「為了不讓這個地區的戰亂情勢升溫，將這個地區生產的鉭礦列為衝突礦石，要求企業不能與這裡的礦產進行貿易往來。」

但聯合國在2025年7月公布一份專家報告，顯示盧安達支持佔據礦山的武裝組織M23，非法開採鈳鉭鐵礦，偽裝成其他國家生產的礦石，透過地下掮客出售到其他國家。這其中的獲利則是由M23和盧安達政府瓜分，加劇剛果的長期政治不穩定與人道危機問題。

剛果稀有金屬走私掮客指出，「這是鎢礦，這邊的是鈮礦。」

記者問，「是你開車到這裡來做買賣的嗎？」

走私掮客表示，「是別人開車，我們打算一起到盧安達首都。」

儘管盧安達否認進行非法貿易活動 ，但M23卻從獲取更多資金，擴大組織勢力，加劇了剛果內亂。為了阻止紛爭，美國總統川普在去（2025）年12月4日，曾經邀請盧安達總統與剛果民主共和國的總統，前往華盛頓簽署2國的和平協議，並且與這2國簽署關鍵礦產協議。

但是這些協議，依舊無法阻止剛果持續內戰，2025年12月下旬，仍有超過50萬人逃離家園，躲避戰火，讓外界懷疑協議能否終結這個非洲歷時最長的戰爭之一。

為了避免購買到這些走私礦產，日本有金屬製造商，每月會進行一次公司會議，分析剛果內戰情勢，要求避免購買到問題礦產。

日本東京JX金屬製造商職員表示，「針對鉭礦問題，剛果東部地區並沒有遵守和平協議，現在依舊持續發生武力衝突，仍然有供應風險，狀況非常混亂。」

目前日本企業的鉭礦貿易方針，限定在巴西、澳洲、衣索比亞這3個國家，將購買到的鉭礦，送往在泰國跟德國發展的企業工廠，進行精煉，並且透過第3方監督、管理工廠運行，才能將提純精度的鉭金屬，用於製造相關產品。

日本東京JX金屬常務執行董事飯田一彥指出，「我們希望藉由投入一定的成本，來證明我們的產品，不包括衝突礦石，因為如果進行衝突礦石的貿易，公司因為遵循法規與人道問題，遭到公眾批評，這將會損害我們的企業價值，因此我們絕對不希望發生。」

只是隨著鉭金屬的需求高漲，售價也跟著大幅成長，加上不能使用剛果的鉭礦，瘋漲的成本，讓不少金屬生產公司，只能將成本轉嫁到消費者身上，未來可能連最常見的手機、電腦等3C產品，也會出現單價上漲情況。