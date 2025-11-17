民主剛果東南部礦場橋樑坍塌！釀至少32死

剛果民主共和國東南部的1座礦區橋樑坍塌。（圖／翻攝自X平台／@CristianoSouza）

1位剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，DRC，簡稱民主剛果）地方政府官員於17日表示，位於該國東南部的1座礦區橋樑，16日因人潮過多而坍塌，造成至少32人死亡。

據《CNN》報導，該橋樑位於盧阿拉巴省（Lualaba）穆隆多（Mulondo）的卡蘭多礦場（Kalando），省內政部長馬永德（Roy Kaumba Mayonde）在記者會上表示，橋樑於16日倒塌，「儘管因為強降雨與山崩風險而嚴令禁止進入該區域，但非法採礦者仍強行闖入採石場。」

廣告 廣告

對此，民主剛果政府機構「手工與小規模採礦支援與指導服務」（Artisanal and Small-Scale Mining Support and Guidance Service，SAEMAPE）於17日發布的報告中指出，現場因為有士兵開槍，導致礦工蜂擁往橋上逃跑，使橋樑最終倒塌。

雖然馬永德將死亡人數定為至少32人，但該報告卻指出已有至少40人喪生。報告補充，該礦場長期處於非法礦工合作社，以及具有合法採礦權的營運方之間的鬥爭。

民主剛果是全球最大的鈷（cobalt）生產國，而該礦物則是製造電動車與其他產品所需的鋰離子電池的重要材料，而中國企業掌控該中非國家80％的產量。

多年來，童工、危險作業環境與腐敗問題，始終困擾著該國的採礦業。雖然剛果東部礦產豐富，但當地數十年來不斷陷入政府軍與不同武裝團體的衝突，包括受到盧安達支持的「3月23日運動」（March 23 Movement，M23），而該組織的崛起也使原本已十分嚴峻的人道危機更加惡化。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高雄麵店員工徒手摸麵惹議 衛生局今出面稽查

中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光

生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了