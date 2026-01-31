民主剛果東部礦場崩塌 至少227人罹難

（中央社金夏沙30日綜合外電報導）剛果民主共和國北基伍省省長發言人穆伊薩今天表示，民主剛果東部的魯巴亞（Rubaya）鈳鉭鐵礦場本週發生坍塌事故，已造成超過200人死亡。

路透社報導，魯巴亞礦區生產全球約15%的鈳鉭鐵礦（coltan），這種礦產經加工後可製成鉭，這是一種耐高溫金屬，在手機、電腦、航太零件與燃氣渦輪機的製造業者之間需求極高。

這座礦場由當地民眾靠人工挖掘開採，每日僅領取數美元的微薄工資，自2024年起，一直由剛果河聯盟/3月23日運動（AFC/M23）叛軍團體控制。

崩塌事故發生於28日，截至昨天傍晚，確切的死亡人數仍不清楚。

由M23任命的北基伍省（North Kivu）省長穆桑加（Eraston Bahati Musanga）告訴法新社，這次山體滑坡造成慘重傷亡。他說：「發現了一些遺體。」但沒有透露確切人數，只稱死亡人數可能相當可觀。

省長發言人穆伊薩（Lumumba Kambere Muyisa）表示：「有超過200人在這次山崩中遇難，包括礦工、兒童與市場婦女。有些人及時獲救，但傷勢嚴重。」他又說，約有20名傷患正在醫療機構接受治療。

他說：「現在正值雨季，地質鬆軟。事故發生時，受害者正在坑內，地面突然坍塌。」

北基伍省省長的顧問指出，已確認的死亡人數為至少227人。由於未獲授權對媒體發言，他要求匿名。

聯合國表示，AFC/M23掠奪魯巴亞礦區資源，以資助叛亂活動，並獲得鄰國盧安達政府的支持，但基加利（Kigali）當局否認這項指控。

法新社報導，聯合國專家估計，M23透過對鈳鉭鐵礦的生產與銷售徵收每公斤7美元的稅金，每月從魯巴亞礦區獲得約80萬美元的收入。

這些裝備精良的叛軍宣稱，他們的目標是推翻金夏沙政府，並確保剛果圖西族（Tutsi）少數族群安全。去年，他們在閃電進攻行動中，在剛果東部攻占更多富含礦產資源的領土。（編譯：張曉雯）1150131