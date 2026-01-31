民主剛果東部礦災 已逾227人罹難

剛果民主共和國東部一座鈳鉭鐵礦場，當地時間28號發生坍塌事故，由於地點偏遠，消息曝光後畫面陸續傳來，截至當地時間30號，仍有大量人員下落不明，目前已知死亡人數超過227人。

整面山坡面目全非，大片泥土和石塊吞沒礦場。

受災礦工：「當時下著大雨，然後就發生山崩，把人都捲走了。」

這起山崩發生在剛果民主共和國東部的魯巴亞鈳鉭鐵礦場，根據當局表示，事發在當地時間28號，至少200人遭到掩埋， 當局出動緊急搜救行動。路透社指出目前正逢雨季，導致地面更加脆弱。

廣告 廣告

受災礦工：「有些人被捲走了 ，有些人死在井裡，還有很多人被困在裡面。」

除了礦工之外，受害者還有兒童和婦女。部分人員被及時救出但傷勢嚴重。

受傷礦工：「我挖礦時 發生山崩，把我埋在下面。」

魯巴亞 鈳鉭鐵 礦場生產約全球15%的鈳鉭鐵礦，可加工成鈮鎢合金，能用在手機、電腦、航空零件等。2024年起，該礦場一直由反抗軍組織「3月23日運動」M23組織控制。當地居民每天以手工挖礦換取微薄薪資。這起山崩事件截至30號，仍有人員下落不明，死亡人數預計還會上升。

更多 大愛新聞 報導：

