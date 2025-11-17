民主剛果礦區橋梁坍塌！至少32死 「土石崩落」恐怖畫面曝光
恐怖！剛果民主共和國東南部一處礦區的橋樑，因為過度擁擠而坍塌，造成至少32人死亡。事件起因是該礦區近日下暴雨有山體滑坡的風險，當局嚴禁民眾進入該地，但還是有非法的挖掘者強行闖入，再加上士兵在礦區開槍引發礦工恐慌，紛紛湧向橋梁，才導致橋梁坍塌。
根據《CNN》報導，剛果民主共和國盧阿拉巴省內政部長馬永德（Roy Kaumba Mayonde）表示，位在於盧阿拉巴省穆隆多鎮卡蘭多（Kalando）礦區的橋樑坍塌。馬永德說「儘管由於暴雨和山體滑坡的風險，嚴禁進入該地點，但非法挖掘者還是強行闖入了採石場」。
另外，民主剛果小規模採礦支持與指導服務處（SAEMAPE）發布一份報告指出，由於士兵在礦區開槍引發礦工恐慌，礦工們湧向橋梁導致橋梁坍塌，而且多名礦工「層層疊疊，造成人員傷亡」。馬永德稱死亡人數至少有32人，但報告則認為至少有40人喪生。
事實上，民主剛果是世界上最大的「鈷」生產國，鈷通常用於製作電動車或其他產品的鋰電池，中國公司目前控制民主剛果80%的鈷產量。但民主剛果長期受到童工、不安全的工作環境、腐敗等指控，更因為礦產豐富，近幾十年來受到政府軍和武裝團體的暴力。另外，事發的礦區一直以來都是非法礦工與合法經營者爭奪的區域。
