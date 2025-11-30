民主剛果船隻遇強風翻覆 船上至少200人已撈到19具遺體

剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，又稱民主剛果）又傳船隻翻覆意外。邁恩東貝省（Mai-Ndombe）省長週六表示，在邁恩東貝湖上，一艘船隻因強風傾覆，造成至少19人死亡。當地政府和民間社會消息人士稱，這艘船於當地時間27日晚間從基里村出發前往首都金夏薩（Kinshasa），不料途中發生意外。

民主剛果發生翻船事故，已造成至少19人喪生。（示意圖／PIXABAY）

據路透社報導，邁恩東貝省省長萊邦（Nkoso Kevani Lebon）表示：「昨天我們打撈起9具屍體，今天又從水中打撈起10具，死亡總人數達到19人，倖存者82人。」他還補充說，目前不知道還有多少人失蹤。

據悉事故原因是湖面上狂風大作，導致船上兩台發動機中的一台發生故障，最終導致船隻傾覆。另一位政府官員伊利基（Freddy Bonzeke Iliki）估計，這艘船上至少載有 200 名乘客，並表示打撈屍體的作業仍在繼續。

伊利基稱，事故船隻疑似沒有遵守載客量的規定。

9 月份，剛果其他地區發生兩起獨立的船隻事故，造成約 200 人死亡。伊利基表示已經提議禁止在邁恩東貝湖上使用簡易木船，但該提議尚未實施。

在剛果的許多農村地區，河船是主要的交通工具，但船隻往往老舊，事故頻繁。

