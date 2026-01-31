民主剛果鈳鉭礦場傳嚴重崩塌事故 逾200人罹難

剛果民主共和國（DR Congo）東部一處鈳鉭（Coltan）礦場發生嚴重崩塌事故，造成逾200人死亡。根據路透社報導，這起災難發生在魯巴亞（Rubaya）礦場，死者包括礦工、兒童及市場女販。當地叛軍指派的省長發言人穆伊薩（Lumumba Kambere Muyisa）證實消息，並表示目前約有20名傷者正在接受治療。

剛果民主共和國的魯巴亞礦場。（資料照／路透）

據路透社報導，意外發生在當地時間28日，截至30日晚間，確切的傷亡人數仍不清楚。穆伊薩向路透社表示：「我們正處於雨季，地面十分脆弱。工人們還在礦坑中時地面塌陷了」。

廣告 廣告

這座礦場位於北基伍省（North Kivu）首府戈馬市（Goma）西北約60公里處的礦場，當地由叛軍組織M23所控制。省長穆桑加（Eraston Bahati Musanga）向法新社證實已尋獲一些屍體，但未具體說明死傷人數。不過，一位要求匿名的省長顧問向路透社透露，死亡人數已超過200人。

在魯巴亞礦場接受法新社採訪的一名採礦者博林戈（Franck Bolingo）指出，據信仍有人被困在礦場內。「下雨後發生了山崩，沖走了許多人。有些人被活埋，其他人仍被困在礦井裡」。

魯巴亞礦場生產全球約15%的鈳鉭礦，這種礦物經加工後可提煉出一種耐熱金屬「鉭」，廣泛使用於手機、電腦、航太組件和燃氣渦輪機等電子產品。當地居民在此當礦工，每天僅僅有數美元的收入。

延伸閱讀

今晨最新！貴金屬市場湧現拋售潮 金價重挫12%銀價暴跌逾31%

川普提名聯準會新主席人選 市場擔憂緩解避險資產金銀大跌

聯準會新主席人選出爐！川普提名華許接替鮑爾