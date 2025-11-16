民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 至少32名非法礦工罹難
（中央社盧本巴希16日綜合外電報導）非洲中部國家剛果民主共和國東南部一名地方政府官員今天表示，當地一座鈷礦場昨天發生橋梁坍塌事故，造成至少32名非法礦工罹難。
法新社報導，盧亞拉巴省（Lualaba）內政廳長馬永德（Roy Kaumba Mayonde）告訴記者，這座橋梁昨天倒塌時正好砸向礦場內一處積水區域，目前已經找到32具遺體，搜救行動仍在持續。
剛果民主共和國生產全球超過7成的鈷，這是一種對電動車、許多筆記型電腦和手機所需電池不可或缺的原料。
據估計，這個中非大國有超過20萬人從事規模龐大的非法鈷礦開採。
地方當局指出，這起橋梁倒塌事故發生在卡蘭多礦場（Kalando），當地位在省會柯威齊（Kolwezi）東南方約42公里處。
馬永德說：「儘管因豪雨和山崩風險，官方已禁止進入礦區，但非法礦工仍強行進入採石場。」
他表示，礦工們為穿越積水溝渠而急於通過臨時搭建的橋梁，導致橋梁不堪負荷而崩塌。（編譯：何宏儒）1141117
