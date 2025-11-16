民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 至少32名非法礦工罹難

財經中心／唐詩晴、林大帷 台北報導日前天母的水果攤，3顆芭樂賣6百，引發話題，過去被稱作台灣庶民水果的芭樂，現在身價跟過去已經大不相同了，台北第一果菜市場批發價拍出每公斤破94.9元，創下歷年11月的新天價，主要就是因為颱風、豪雨重創中南部產地，導致11月採收季，全國芭樂減產超過三分之一，供不應求，因此價格飆升。濱江市場水果攤，水果禮盒裡的蘋果、柿子，又大、又漂亮，但旁邊這堆燕巢牛奶芭樂相對量少，也比較小顆，不過一斤秤起來，也要70塊。每年11月是珍珠芭樂採收季，但今年產量減少、也比較小顆。（圖／民視新聞）水果攤販：「冬天的芭樂開花比較少，但就比較好吃，但沒貨南部都沒貨，現在拍賣要180最高180接近200塊也有。」攤販透露，冬天本來芭樂產量就少，加上中南部產地，受風災影響，產量銳減1/3，進貨量自然寥寥無幾，量少不打緊，但價格難道也被墊高了嗎？一名網友被價格嚇得發問詢問，這間水果店是天母最貴的店家嗎？因為他買了3顆芭樂，竟然要價600元，平均一顆200元，貴婦水果攤，引發兩極討論，有人揶揄芭樂應該是聽交響樂長大的吧，也有在地人逆風支持，認為一分錢一分貨。天母一家水果攤賣的芭樂要價3顆600元。（圖／民視新聞）客人vs.水果攤販：「我要那個好這很漂亮很好吃。」相比天母一顆2百的芭樂，濱江市場，一盤5顆220元的芭樂，換算單顆44元，馬上被打包。但也有別攤，大一點的帝王芭樂，一顆就要90、3顆250元，更大一點，一顆賣110、130元也有。民眾：「就小顆啊價錢比較貴一點，（和過去比）貴很多，貴差不多一倍應該有，但是芭樂很重要維他命C很豐富。」民眾：「像芭樂一顆我買這樣也要100多塊，150、200元是有點貴，我在這邊買150是很漂亮很大一顆，不要說跟十幾年前，跟最近這四、五年比它都漲很多，那因為它品質好所以想吃還是會買。」品質、價格取捨，全憑市場機制，不過台北第一果菜批發市場12號拍出每公斤均價94.9元，創下歷年11月新高的芭樂價格，台灣的庶民水果，已不可同日而語。原文出處：天母水果攤「３顆芭樂６００元」引熱議 台北第一果菜市場批發價創新高 更多民視新聞報導天母買3顆水果「被收600元」妹子嚇壞 在地人曝：這是種尊重天母買芭樂「3顆600元」網友吃驚 常客逆風挺店家：價錢真的正常胃腸道基質瘤術後不適？營養師授「飲食4大策略」

民視財經網影音 ・ 18 小時前