民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 32非法礦工罹難

▲剛果民主共和國東南部的礦場發生橋樑倒塌事故，造成至少32名非法礦工死亡。（圖／翻攝自X@CristianoSouza）

[NOWnews今日新聞] 非洲中部國家剛果民主共和國（民主剛果，DRC）東南部礦場發生嚴重事故。一名當地官員表示，該礦場的橋樑因人群過度擁擠而坍塌，造成至少32名非法礦工死亡，搜救行動仍在持續。

綜合美聯社、法新社等外媒報導，這起事件發生在盧亞拉巴省（Lualaba）境內的卡蘭多礦場（Kalando），當地位在省會柯威齊（Kolwezi）東南方約42公里處。在礦場中臨時搭建的橋樑於15日坍塌，倒塌時正好砸向礦場內一處積水區域。

盧亞拉巴省內政廳長馬永德（Roy Kaumba Mayonde）在記者會上表示，礦工們為穿越積水溝渠而急於通過臨時搭建的橋梁，導致橋梁不堪負荷而崩塌。目前已經找到了32具遺體，搜救行動仍在持續。

馬永德表示：「儘管因豪雨和山崩風險，官方已禁止進入礦區，但非法礦工仍強行進入採石場。」

剛果政府機構「手工與小規模採礦支援與指導服務」（SAEMAPE）週日的一份報告指出，現場士兵的槍聲引發礦工恐慌，他們紛紛朝橋樑奔逃，導致橋樑坍塌，眾人「疊壓在一起，造成死亡與受傷」。儘管馬永德表示至少32人喪生，但該報告則指至少已有40人死亡。

報告補充說，這座礦場長期以來一直是非法採礦者、一個旨在組織營運的合作社以及該地點合法營運商之間爭議的中心。

剛果民主共和國是世界上最大的鈷生產國，生產全球超過7成的鈷。鈷是一種用於電動汽車和其他產品鋰離子電池的關鍵礦物。中國企業掌控該國80%的鈷產量。

長期以來，該國的採礦業長期受到童工、危險作業環境以及腐敗指控所困擾。估計全國有超過20萬名非法礦工投入鈷礦挖掘，環境惡劣、缺乏安全措施，事故頻傳。

剛果東部礦產豐富，但數十年來一直受到政府軍與各類武裝團體的暴力撕裂，其中包括受到盧安達支持的M23反叛組織。該組織近期再度壯大，使衝突升級，進一步惡化原已相當嚴峻的人道危機。

