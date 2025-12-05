民主剛果、盧安達簽和平協議 效力仍待觀察

記者潘紀加／綜合報導

美國總統川普4日在華盛頓接待民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與盧安達總統卡加米（Paul Kagame），見證雙方簽署和平協議，並與兩國簽訂關鍵礦產協議。不過，鑒於民主剛果東部暴力衝突未歇，協議效力仍有待觀察。

法國新聞網站「France24」報導，川普4日在舊稱美國和平研究所（USIP）的唐納．J．川普和平研究所（Donald J. Trump Institute of Peace），見證齊塞克迪與卡加米簽署和平協議，並盛讚此刻為「偉大的奇蹟」。然而2位非洲領袖的說法較為謹慎，齊塞克迪稱這是「一條新道路的起點、一條費力的道路」，卡加米則表示，「未來的道路必然有起伏，這一點毋庸置疑」。

此前，在美國、卡達與「非洲聯盟」（African Union）斡旋下，民主剛果與盧安達外長6月在華府簽署另一項和平協議，內容包含尊重民主剛果領土完整、禁止敵對行動、停止與非國家武裝團體接觸等，並達成經濟合作協約大綱，將在多個領域展開協調合作，為最新協議奠定重要基礎。而美國此次也與兩國簽訂關鍵礦產協議，川普表示，這將為美國獲取兩國礦產鋪路，尤其民主剛果東部蘊藏大量電動車等現代科技所需的關鍵材料。

與此同時，在民主剛果東部南基伍省（South Kivu）等地，民主剛果部隊與叛軍組織「3月23日運動」（M23）的衝突仍未停歇，且M23最近幾週攻勢占據上風，最新一起發生於4日上午，由於雙方此前曾於11月中旬在卡達首都杜哈簽署新和平架構，但隨即相互指控對方違反協議，因此外界認為，最新和平協議可能難以在短時間內，終結這場非洲歷時最長的戰爭之一。