民主呢？小草女神酸「推薦閣揆找麥當勞叔叔」：會副署

卓榮泰(左)不依憲法副署法案，劉芩妤(右)直酸行政院長可找麥當勞叔叔。（合成圖／趙雙傑攝、取自劉芩妤臉書）

為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院今(15日)召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，但此舉被外界質疑違憲。民眾黨小草女神「咪咪」劉芩妤直酸，行政院長可以找麥當勞叔叔，因為「會副署」（附薯）。粉專轟爆賴政府不尊重民主，皇帝思維。

日前已登記參選2026台中市西屯區市議員的劉芩妤發文直呼「推薦行政院長可以找麥當勞叔叔，因為他...會副署（附薯）！」引發熱議。

14萬追蹤的粉專「政客爽」發文痛批賴政府「北韓化」，沒收代表多數民意的立法院修法，居然可以自己宣布立法院違憲、不副署透過表決通過的法律？賴政府公然否決掉「民主程序通過的法律」，那就是獨裁。這不叫法治，這叫人治，不喜歡的就不執行，那是皇帝思維。

廣告 廣告

政客爽直言，立法院通過的法案賴政府不想執行，但又覺得很難看，於是民進黨開始操作要在野黨倒閣，這樣他們就能解散國會。白話文：大罷免輸了之後，民進黨再找一次機會重新選舉。這種爛黨就是正事沒幾件做好，只想要選舉。美國關稅談到現在還在20+N，人家日韓都談到關稅15%不疊加了。不尊重民主，也就是藐視四年選一次的民主程序、藐視所有出門投票的選民。

網友表示「根本是一群掏空台灣的寄生蟲」、「無能不會執政，一天到晚只想排除在野黨」、「整天內耗」、「輸不起2.0」、「當市長不鳥市議會，當總統不鳥國會，一路走來始終如一」、「失鹽薯條」、「行政院的薯條只會失鹽跟無鹽，不然就是直接不附」、「卓一定沒有機車駕照，因為他連直（執）行都不會，考不過直線七秒」、「把華人地區的民主政體搞到這麼地惡名昭彰，也實在是前無古人，後無來者了」。

【看原文連結】