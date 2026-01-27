民主基金會論壇聚焦AI如何影響民主 韓國瑜盼藉思辨探討潛在機會及風險

台灣民主基金會今日舉辦「在地民主：全球協力，城市創新」國際論壇，立法院長韓國瑜透過預錄影片致詞表示，全球民主治理正面臨前所未有的挑戰，如何以創新、合作的方式回應這些挑戰，是我們共同關切的課題。(記者田裕華攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕人工智慧(AI)時代來臨，台灣民主基金會今日舉辦論壇AI對民主治理的影響。基金會董事長、立法院長韓國瑜致詞表示，期待藉思辨AI對民主治理的利弊，共同探討AI可能帶來的機會、風險及治理責任；基金會副董事長、外交部長林佳龍則表示，希望藉此討論，激發社會各界對AI及民主治理議題更多的關注與討論。

台灣民主基金會今日舉辦「在地民主：全球協力，城市創新」國際論壇，「AI x Democracy」為主軸，聚焦在地民主發展、國際合作與城市治理創新，邀請中央與地方政府代表及國內外專家共同對話。

韓國瑜透過預錄影片致詞表示，全球民主治理正面臨前所未有的挑戰，在國際局勢快速變動、治理複雜性日益提高的背景下，如何以創新、合作的方式回應這些挑戰，是我們共同關切的課題。

韓國瑜表示，今日論壇邀請了數發部首任部長唐鳳主持，也邀請高雄市與台中市副市長，分享來自城市數位治理第一線的經驗與觀察，希望藉此對話共同思考城市如何在全球民主治理網絡中扮演更積極的角色，進而提升民主治理品質。

韓國瑜指出，人工智慧已全面滲透到大眾生活中，並對民主治理帶來巨大影響，期待透過思辯人工智慧對民主治理的利弊，共同探討AI在民主治理中可能帶來的機會、風險與治理責任，進而思考如何在尊重民主價值與人類尊嚴的前提下，審慎且負責地運用人工智慧，為民主治理開啟更多可能。

林佳龍致詞表示，隨著全球民主挑戰日益加劇，愈來愈多國際意見領袖期待，透過次國家層級夥伴之間的治理合作，提升社會韌性、鞏固民主。

林佳龍表示，良好的地方治理，關乎人民的日常生活，也攸關國家民主的長遠發展，近年隨著地方自治的深化，地方政府已從過去政策的執行者，逐步蛻變為民主治理的創新者，並透過國際網絡分享經驗，「在地創新、全球協力」的潮流正方興未艾。

林佳龍認為，在邁入AI時代之際，要共同思考，AI帶來的典範轉移，究竟會為城市治理帶來更多創新，還是帶來新的挑戰？他也期待，藉由與國際夥伴的交流對話，探討城市如何在全球民主治理網絡中扮演更積極的角色，這正是他所倡議「總合外交」的具體實踐。

