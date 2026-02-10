民主寒冬、幫高金素梅集氣？學者三問羅智強：若要人不知，除非己莫為

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委羅智強今（10）天一早在臉書貼文表示，「總統賴清德正在搜索無黨籍立委高金素梅」，後傳出高金素梅疑涉詐領助理費，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪。北檢指揮調查局國安站兵分多路搜索立法院辦公室等處，並約談高金素梅等人說明。前桃園市議員王浩宇說，高金被抓，又沒關係，反正到時候也會除罪化；學者葉耀元則是三問羅智強。

無黨籍立委高金素梅。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

葉耀元表示，1. 司法獨立這四個字你有聽過嗎？怎麼沒看到在偵辦民進黨政治人物貪腐案的時候你講過這種話，難道民主跟司法的定義會轉彎？

2. 民進黨碰到黨內政治人物貪污查辦的時候，回應都是：尊重司法。國民黨碰到黨內政治人物貪污查辦的時候，都是：司法不公，綠色獨裁。奇怪，你們執政的時候怎麼不說你們那時也是司法不公也是獨裁呢？啊，不能說，因為以前真的是國民黨獨裁。

3. 若要人不知，除非己莫為。不知道你所謂的寒冬是指「很多人都幹一樣的事情」，還是你知道「有誰」也會一起中獎呢？

王浩宇則說，高金被抓，又沒關係。反正到時候也會除罪化，能夠真的判刑相當不樂觀。「小強你擔心什麼？」

羅浚晅醫師也表示，羅智強正在呼籲大家幫高金素梅集氣？不就是被搜索，又不是要那個了⋯幹嘛要集氣？再說，他缺的是對台灣人忠誠的【正氣】，這個要靠自己加油，別人幫不了忙的！

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

