民主尋蹤館揮毫迎春 台派戰鬥雞張銘祐傳承游錫堃精神

（記者陳志仁／宜蘭報導）台派戰鬥雞、台北市中正萬華市議員初選的參選人張銘祐，今（7）日一早前往宜蘭市台灣民主尋蹤館，與「員山小龍女」李姿婷、新北市（板橋區）議員山田摩衣，一同參與仰山文教基金會舉辦的「新春揮毫」活動，向前立法院長游錫堃致敬，傳承民主精神。

圖／台北市中正萬華市議員初選的參選人張銘祐，今（7）日前往宜蘭市台灣民主尋蹤館，參與仰山文教基金會舉辦的「新春揮毫」活動。（張銘祐提供）

仰山文教基金會由游錫堃創立，長年深耕民主教育與公共價值；張銘祐表示，自己與李姿婷、山田摩衣皆是游錫堃一路提攜、教誨的子弟兵，即便目前各自投入不同選戰、行程緊湊，仍特別排出時間共襄盛舉，正是因為游錫堃所展現的民主信念與人格風範，始終是大家心中最重要的指引。

圖／「台派戰鬥雞」張銘祐強調，這場新春揮毫不只是迎接新年，更象徵民主價值的延續游錫堃一路走來所展現的「水牛精神」。（張銘祐提供）

張銘祐也分享，游錫堃的春聯在中正、萬華地區向來供不應求，其中「時和歲稔」四字，不僅象徵新年祝福，更蘊含對社會穩定與民主深化的期許；許多地方鄉親正是因長年敬佩游錫堃的風骨，進而支持秉持相同價值、持續在第一線打拚的年輕世代。

張銘祐指出，自己母親是宜蘭人，過去亦曾擔任游錫堃幕僚，深受院長一生堅守台灣主體與民主信念的影響，期許能將這份精神，在中正、萬華的地方服務中持續實踐；活動現場亦邀宜蘭縣長擬參選人林國漳律師、立委陳俊宇等人共襄盛舉，在揮毫迎春的溫馨氛圍中，展現世代交替、民主薪火相傳的共同信念。

