民主已死？ 學者轟憲法法庭「創造」憲法

學者指出，民主多半不是被政變、坦克或宣布戒嚴摧毀，而是在制度內、合法程序中，慢慢死去。（圖／報系資料照）

憲法法庭連續2次在未滿憲法規定足額下做出判決，引發爭議。學者抨擊，憲法法庭不當「護憲者」，卻開始為政治「創造」憲法，當憲政體制崩壞，未來連1人作出判決的極端狀況都有可能發生，我國唯一制衡總統的立法院將失去實質監督能力，「民主多半不是被政變、坦克或宣布戒嚴摧毀，而是在制度內、合法程序中，慢慢死去」。

法學博士桂宏誠表示，這次憲法法庭的作法，歷史上從未出現。憲法訴訟法明定現有總額為8人，只要是現任大法官，不論是否參與評議，皆須計入人數，作成判決必須達到三分之二門檻；憲法法庭卻自行解釋「總額」，排除不同意見的大法官，將意見不同的大法官當成「雜質」，等同自行豁免憲法規範。

廣告 廣告

桂宏誠直言，憲法法庭已不再依循中華民國憲法，而是開始超越憲法、介入政治鬥爭，只要找到理由，就能為執政黨服務，作出有利政府的判決。當憲法法庭成為可以「創造憲法」的機關，理論上未來在最極端的情況下，甚至可能出現僅有1名大法官即可作成裁判。

他指出，問題的關鍵在於，大法官已不只是解釋憲法，而是同時扮演「制憲者」與「立法者」角色，徹底違反民主與五權分立原則。這套權力制衡的核心精神，本就不允許任何機關或任何政黨掌握全部權力。

桂宏誠認為，美國的權力制衡設計，就是防止單一政黨壟斷權力；但在台灣，唯一尚未被執政黨完全掌控的立法院，正透過憲法法庭遭到壓制，立法權被實質架空，等同總統已不再受到有效監督。

桂宏誠表示，憲法原本就是要限制總統權力，但當最應該被控制權力的賴清德可以「交代」憲法，將憲法變成控制他人的權力核心，就是毀憲亂政；此例一開，中華民國未來無論由誰執政，都可能循此模式運作，憲政體制一旦崩壞，民主將逐步滑向獨裁。

桂宏誠強調，這種作法在其他民主國家不可能出現。德國憲法法院總額8人，至少6人出庭才能作成裁判，不會因意見不合就排除法官；美國大法官亦僅能拒絕適用法律，不能宣告法律無效，因為那屬於立法權，司法權本身同樣必須受制衡。

桂警告，憲法法庭一旦凌駕憲法之上，憲法終將形同虛設，只剩下一張空紙。美國學者早已指出，法官不是神，若權力無限、可以造法，又能否定民主多數，最終只會走向實質獨裁。這樣的發展宛如清末諮政院，議而不決，最終「恭請聖上裁示」，而台灣如今正快速逼近這種體制。他最後指出，在自由民主國家，民主往往不是轟然倒塌，而是在一次次制度被扭曲中，慢慢地、無聲無息地死亡。

雲科大科技法律研究所教授吳威志表示，他認為現在由憲法法庭5位大法官作成判決，等於實質剝奪原本15位大法官的職權，不只是司法院本身的問題，甚至可能被理解成「既然5位就夠了，那是不是根本不需要15位大法官」，大酸憲法法庭此舉是為了節省國家公帑。

他指出，如果5位大法官就可以宣判，那總統未來其實也不需要再提名大法官；若現任大法官與總統不是同一政黨，等於實質剝奪總統的提名權，也一併剝奪立法院的同意權，甚至連監察院彈劾大法官的權力都被架空，因為憲法法庭已經自行把3位大法官排除在外。

吳威志指出，照目前的作法，甚至可能出現3位大法官就能作成判決的情況。憲法訴訟法確實規定審判程序要依照一般法院的合議制度，但這樣的邏輯本身就是錯的，因為憲法法庭不是一般會議，而是憲法法庭，不是憲法會議。

吳說，法院組織法雖然規定三人合議或五人合議，但前提仍然是三分之二決；憲法更是明確要求三分之二門檻，憲法法庭的人數是固定的，不是可以隨意調整的，若開了這個先例，未來憲法法庭只會愈來愈亂。

吳威志強調，憲法所要求的是15位大法官的三分之二，即便現在的三分之二也應該是6位，這兩次判決都缺少1位，並未達到門檻，這在全世界的憲政制度中都是一樣的；憲法既然明定15位大法官，就不應被架空，憲法法庭現在選擇繼續作成判決，實際上就代表，憲法法庭未來將會把違憲視為常規狀態。

【看原文連結】