民主已死？法院判定黎智英3罪名全成立 最高可判無期徒刑

▲香港壹傳媒集團創辦人黎智英被法院宣判裁定3項罪名全數成立。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭到羈押超過5年，被指控涉觸犯香港國安法案件，（15）日香港法院宣判裁定3項罪名全數成立，判決書長達855頁，接下來將在明年1月12日進行求情並提交減刑意見，之後擇日宣布刑期，根據國安法，上述罪行重大者，最高可判無期徒刑。

黎智英遭到羈押超過5年，審訊期間備受各界矚目，也有多國政要求情、喊話北當局應該特赦釋放黎智英，但是中國當局完全不予理會。案件於2023年底起借用西九龍法院進行聆訊，期間歷經90天舉證，今年8月控辯雙方完成結案陳辭，整個審訊歷時156天。

據悉，在最後審判庭訊日許多香港市民自動前往法庭外等候結果，這些都是在現今香港國安法高壓管治下還前去關心黎智英的市民，有香港市民表示香港民主已死，黎智英是香港最後的良心，現在香港是「鳥籠選舉」，完全沒有反對黨監督和制衡，香港市民對於民主的期望也完全死心了。

據紐約時報中文網報導，贈經擔任香港民主黨主席的前立法局議員劉慧卿，當日也出席了庭審，她表示自己無法就法庭裁決發表評論；但她向那些因近年來席捲香港的政治變化而深受影響的香港市民（包括香港最大反對黨、剛解散的民主黨）傳遞一條資訊。

劉慧卿說，「在這樣的環境中，我們必須堅強才能生存下去，我們可以看到，當局不斷通過一些案例向人們展示現實有多麼嚴酷，但生活仍要繼續。」

此案件由香港高等法院審理，主審法官3人，他們是國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭。黎智英是在2020年8月被捕，在「反送中運動」後香港於2020年6月30日深夜港區國安法實施，同年8月10日警方以涉嫌違反港區國安法及串謀欺詐罪拘捕。當時超過200名香港警察進入香港蘋果日報大樓搜查，黎智英被鎖上手銬帶返大樓調查，消息震驚國際，後被保釋。但是，於2020年12月保釋被撤銷，他被重新拘留至今羈押已經超過5年。

長達855頁的判決書，指黎智英勾結外國勢力遊說國際制裁，煽動市民抗爭，不擇手段要讓中共倒台，《國安法》實施後仍然繼續，蘋果日報與其印刷公司、網路公司等3家公司的罪名也同時成立。庭上法官表示，黎智英「唯一目的都是尋求中共倒台」、「長年對中國深懷怨恨」，串謀破壞國家安全的證據確鑿。然而香港與國際社會皆知，這是中國與港府透過《國安法》打壓民主和言論自由的手段。

庭訊結束，針對黎智英案法官當庭宣告黎智英的3項控罪：1項「串謀發布煽動刊物罪」、2項「串謀勾結外國勢力」罪行全部成立。3項控罪中，「串謀發布煽動刊物罪」是黎智英連同壹傳媒集團旗下《蘋果日報》、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報網際網路有限公司，被指控與公司多位高層串謀發布煽動刊物。

此外，這三家公司也被控「串謀勾結外國勢力」，黎智英與6名前蘋果高層被控連絡外國或境外機構來制裁中國。前述兩項是涉及蘋果日報相關公司與高層，最後一項罪名是黎智英單獨被控罪，指控在2020年7月1日至2021年2月15日期間串謀「重光團隊」推動英美等外國制裁中國，同樣違反《國安法》的串謀勾結外國勢力。

法官裁決所有罪名均成立，並且認定《蘋果日報》的文章撰寫時，「旨在引發對香港特區政府的憎恨和藐視及挑動對其離叛」，又指黎智英「無論《國安法》生效前後，黎的唯一意圖是尋求中共倒台」、「黎智英長年對中國深懷怨恨」。

據悉，黎智英得知判決後表現平靜，回頭望向家屬後就離開。香港退休樞機主教陳日君、黎智英的妻子與三子到法庭現場，法院外也有許多支持黎智英的市民到場力挺。針對黎智英被定罪一事，美國媒體報導說美國媒體報導說，川普說他對黎智英被定罪感到「難過」。據悉，川普在他總統大選時曾說救出黎智英輕而易舉，後來也說他曾經跟大陸習主席說過黎智英事，請他考慮將黎智英釋放。川普請大家拭目以待結果。

台灣陸委會也表示，對香港以國安法定罪黎智英遭，表達極度遺憾與痛心，嚴厲譴責港府打壓言論與新聞自由，政治迫害民主人士，呼籲立即釋放黎智英，還港人基本自由。

有黎智英支持者低調的表示，根據黎智英的家人的說法，黎智英在被單獨關押的1,800天，身體健康嚴重損傷，體重驟降、四肢虛弱、甚至是心臟問題，加上他本來就患有糖尿病，現在已經是78歲高齡了，再經不起關押的牢獄生活，希望外界可以促使習近平特赦。（圖記者蔡叔涓翻攝網絡）