民主底線 不該被青鳥網軍的鍵盤踩碎

文/談曉泉(文字工作者)

近日，國民黨主席鄭麗文因直言批判賴清德總統的兩岸路線，指其「不斷挑釁中共、踩紅線，進而連累了2300萬國人」，隨即遭到青鳥網軍大舉出征；鋪天蓋地的謾罵、貼標籤，毫無疑問的扣上「中共同路人」帽子；看著這些情緒化的洗版，我們不禁要問：台灣引以為傲的民主自由，什麼時候變成了「順我者昌，逆我者亡」的一言堂？

忠言逆耳，這本是反對黨的天職

新年伊始，國民黨主席鄭麗文在中央黨部舉行的元旦升旗典禮上致詞表示，兩岸分隔超過百年，本就存在歧異。台澎金馬有不同的生活方式跟制度，盼透過對話跟交流來化解歧異，認識彼此。

鄭麗文表示希望兩岸和解，更希望美中和解，全世界都和解，帶來兩岸和平、區域和平，乃至世界的和平；希望大家放下過去的成見，放下惡鬥的情緒；為了共同的未來，大家都是一家人，可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當作敵人。

作為最大在野黨，提出諍言與期盼，本是再正常不過的事；在任何成熟的民主國家，反對黨領袖的職責，本就是監督執政黨、針對國家潛在的風險提出示警。鄭麗文主席所提出的擔憂——即執政者是否在沒有萬全準備的情況下，將全民置於兵凶戰危的險境——這是一個嚴肅的國安議題，更是攸關2300萬人生存權的現實考量。

你可以不同意她對兩岸局勢的判斷，也可以辯論賴總統的路線是否正確，這才是民主社會該有的「討論合議」；但遺憾的是，現在的輿論氛圍「非黑即白」一刀切的做法，斷絕了討論空間。當有人指出「火車快撞牆了，請減速」，現在的反應不是去檢查煞車，而是集體圍毆那個吹哨的人，罵他「唱衰台灣」、「配合敵人」。這種「解決提出問題的人」而非「解決問題」的邏輯，才是台灣安全最大的破口。

網路霸凌與言語暴力，是「反民主」的極致

我們常說民主的真諦在於「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」。然而，這群打著守護台灣旗號的「青鳥」網軍，其行為卻正在侵蝕民主的基石。

利用人數優勢進行網路霸凌、對不同意見者進行人格毀滅，這不是愛國，這是民粹。當理性的政策討論被簡化為「抗中保台」與「賣台投降」的二元對立，當任何對戰爭風險的提醒都被視為背叛，我們的社會就失去了自我修正的能力。這種透過言語暴力製造的寒蟬效應，讓中間理性的聲音不敢發聲，最終只會讓決策圈陷入危險的同溫層盲點。

互相尊重，才是自由的防波堤

真正的自信，是不怕聽見反對的聲音；真正的強大，是能容納多元的觀點。鄭麗文主席作為最大在野黨領袖，代表了相當一部分民眾對和平的渴望與對戰爭的恐懼。這些聲音不該被消音，更不該被霸凌。若我們容許網路暴民以「民主」之名行「獨裁」之實，封殺所有異議，那台灣剩下的將不再是自由，而只剩下一種被強迫的「正確」。為了捍衛台灣那個曾經能夠「理性對話、互相尊重」的民主空間。停止獵巫吧！別讓鍵盤上的暴戾之氣，淹沒了台灣最珍貴的自由價值。