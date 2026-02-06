民主接棒再出發！六連霸議員陳明澤交棒女兒陳琳潔 完成民進黨議員初選登記

▲民主接棒、世代同行！陳明澤力挺陳琳潔，完成登記宣示接棒為民服務。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市議員選舉初選登記進入關鍵階段，深耕地方逾二十年的六連霸市議員陳明澤，正式推薦女兒陳琳潔參選市議員，完成世代交棒。陳琳潔今（6）日完成民進黨市議員初選登記，宣示投入選戰，強調將延續父親為民服務精神，並以專業與年輕世代力量，持續為地方打拚。

▲雙會計師接棒地方戰將！陳琳潔完成民進黨議員登記，展現新世代戰力。

陳明澤表示，民主政治需要傳承，也需要新血注入。多年來在地服務的經驗，讓他深知地方需求與民意脈動，期盼由熟悉地方、具備專業能力的年輕世代接棒，持續為鄉親爭取建設與福利，因此全力支持陳琳潔參選，懇請鄉親給予肯定與支持。

陳琳潔擁有英國倫敦大學公共行政碩士學位，並具備台灣、美國雙會計師資格，長期投入公共事務，返國後即跟隨父親參與地方服務，熟悉選區事務與民眾需求。她表示，自己是在地方長大、在基層學習，深刻理解基層民眾的期待，未來若有機會進入議會，將以專業監督市政、務實服務地方。

除公共事務外，陳琳潔也長期投入公益與親子教育活動，推動心智圖課程、兒童程式設計（Coding）及AI教育，協助偏鄉與弱勢孩子及早接觸科技，培養邏輯思考與未來競爭力。她認為，教育不能等待，孩子的未來不該受限於城鄉差距，政府應提供更多公平學習資源。

多年來，陳琳潔也在選區內舉辦多場公益親子活動，包括「7-11小小店長體驗營」、「小小警察體驗營」及公益電影欣賞等，透過體驗式學習，陪伴孩子探索不同職業、拓展視野，獲得不少家長與地方社群肯定。

高雄市長陳其邁表示，陳琳潔具備專業背景與實務經驗，長期在地方見習服務，對公共事務有相當程度的了解，未來若能進入議會，將是市政團隊的重要戰力。他也指出，若陳琳潔當選，與父母共同投入地方服務，將是地方之福。

立法委員王義川也表達支持，指出陳琳潔學經歷完整，返國後即投入基層服務，展現務實態度，期盼鄉親給予支持，讓年輕世代順利接棒，為地方注入新的能量。

陳明澤最後感謝鄉親二十多年來的支持與信任，強調民主需要傳承、服務不能中斷，期盼鄉親支持在地女兒陳琳潔，延續為民服務的初心，持續為地方建設與民生努力。（圖╱記者王苡蘋翻攝）