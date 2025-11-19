民主政治政黨必有競爭 白：不是你死我活而要給國家良性進步

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的「藍白高峰會」，今日下午在新北市新莊凱悅嘉軒酒店登場。黃國昌提到，民眾黨和國民黨的確是兩個獨立不同的政黨，但為了國家、人民和這塊土地會共同合作，民主政治下政黨必定有競爭，但不是你死我活，而是可以帶給國家更良性的進步。

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的「藍白高峰會」19日下午登場 。（圖／中天新聞）

黃國昌表示，當前台灣處於內外交迫關鍵的時間點上，為了要回應主流民意、捍衛台灣國家安全、讓下一代真正可以看到未來，兩黨競爭絕對不是零和賽局，相反的應該是要共同思考為了更好的價值和大局，如何攜手合作，給生活在這塊土地上的人民更好的政治與期許。

黃國昌提到，今年4月22日，當台灣面臨美國高關稅壓迫時刻，他與國民黨主席朱立倫一起坐下來討論事情，希望藉由跨黨派合作和集結民間社會力量，在執政黨擺爛不作為之際，在野黨彼此的智庫可以對接、提出美國高關稅對於台灣民間版的衝擊影響報告，當時我們坐下來承擔了一個執政黨該做的工作。

黃國昌指出，我們在立院清楚地告訴民進黨政府，他們所提出880億預算，根本無法解決台灣的問題，事後證明我們所說的是對的。更令人印象深刻的，在同一時期一個民主產生的政府，竟然對在野黨立委發動無差別式的大罷免，將台灣民主推向懸崖邊緣。4月26日那天，我站在凱道上，對著所有集結在凱道的台灣人民，向他們承諾民眾黨一定會站在第一線，跟大家並肩作戰，捍衛台灣民主，民眾黨說到做到。

黃國昌續指，站在捍衛台灣民主的第一線，我們計較的不是個別政黨和政治人物的得失，看重的是台灣的民主憲政，所以我們全力投入，不會迴避。令他感動的是，在那個關鍵時刻，我台大法律系的學姊、也就是鄭麗文主席，當時她並無任何的公職和黨職，卻是登高一呼籌組在野大聯盟，讓台灣社會看到我們為了共同價值，不僅是跨越黨派，還有跨越不同階層，甚至許多不是國民黨和民眾黨的人都站出來。

鄭麗文與黃國昌在會前握手。（圖／中天新聞）

黃國昌說，大罷免32比0的結果，原以為會讓民進黨政府學會謙卑、傾聽民意，以為會讓賴清德總統檢討和反省認錯，但怎麼都沒想到，賴政府繼續用司法追殺他的政治競爭者，繼續用黨檢媒三位一體迫害人權，違法濫權的行徑，就如同鄭主席所說，國會三讀通過的法案，他任位的行政院長卓榮泰自居為太上皇，就是不遵守法律、不幫軍人加薪、不編警消退休金，面對這樣一個蠻橫的政府，我們必須要拯救我們的國家。

黃國昌強調，過去這1年多，民眾黨和國民黨在國會攜手合作，必須跟大家承認，我們不是每個法案意見都一致，一定都有爭執、意見不合和差異，但這都無法阻止一件事情，就是繼續推動台灣改革的心，要讓這塊土地上的人民過得更好。

黃國昌還說，我們常講一句話，「當執政黨擺爛，在野黨有責任攜手撐起這個國家」，所以他也在此感謝所有國會的夥伴們，大家手並肩作戰，包括國會改革、財劃法、吹哨者保護法、棄保潛逃罪、還給勞工假日等，推動的每個法案那些不是民進黨曾承諾卻被必台灣人民的？當民進黨背棄承諾，在野黨聯手起來兌現，結果面對的卻是民進黨所控制的沒提鋪天蓋地，到處喊「藍白毀憲亂政」，在民進黨眼中，台灣只有兩種人，一個是民進黨自己人，其餘的全部都是中共同路人。

黃國昌痛批，台灣民主何時淪落到這種地步？他無法忘記民進黨當初在阻擋這些改革法按時，把整個院會的一場佈置得跟靈堂一樣，在青島東路上放了很多在野黨政治人物的靈堂，台灣民主何時沉淪成這個樣子？但當時我們並不害怕更不會退縮，一旦退了台灣民主就要墜入深淵，所以現在和國民黨在國會法案的合作，雙方已有良好的基礎，彼此知道會有意見不合，但雙方會溝通，不會讓這些意見不同的地方，成為阻礙我們共同推動福國利民法案的動力。

藍白與會人員大合照。（圖／中天新聞）

黃國昌還說，在地方政治上，從去年在新北市，見證了侯友宜市長的行動制；在台中市，看到盧秀燕市長推動的幸福城市；在今年核三延役公投、能源轉型的關鍵時刻，也和蔣萬安市長討論怎麼攜手並進；在上個周末，我們在基隆和謝國樑市長及邱珮琳副市長共同討論地方聯合的事情，這些都是用具體行動告訴台灣人民，兩個不同的政黨，絕對有可能為了台灣共同未來而攜手努力奮鬥。

最後黃國昌說，想利用這個機會跟大家報告，在繼續往前邁進的過程中，我們一定會用政策、願景和理念，就像剛剛送給政主席那塊堅若磐石的水泥，在這個堅固的基礎上進一步構築未來合作的藍圖。在這個基礎上，面對2026年選舉，民眾黨會用最大的誠意、最好的方式選出最強的團隊，相信台灣每個縣市的人民，都值得用這一個最強的團隊，帶給每個地方的人民過最好的生活。

