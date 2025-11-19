民主政治政黨必有競爭 白：不是你死我活而要給國家良性進步
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的「藍白高峰會」，今日下午在新北市新莊凱悅嘉軒酒店登場。黃國昌提到，民眾黨和國民黨的確是兩個獨立不同的政黨，但為了國家、人民和這塊土地會共同合作，民主政治下政黨必定有競爭，但不是你死我活，而是可以帶給國家更良性的進步。
黃國昌表示，當前台灣處於內外交迫關鍵的時間點上，為了要回應主流民意、捍衛台灣國家安全、讓下一代真正可以看到未來，兩黨競爭絕對不是零和賽局，相反的應該是要共同思考為了更好的價值和大局，如何攜手合作，給生活在這塊土地上的人民更好的政治與期許。
黃國昌提到，今年4月22日，當台灣面臨美國高關稅壓迫時刻，他與國民黨主席朱立倫一起坐下來討論事情，希望藉由跨黨派合作和集結民間社會力量，在執政黨擺爛不作為之際，在野黨彼此的智庫可以對接、提出美國高關稅對於台灣民間版的衝擊影響報告，當時我們坐下來承擔了一個執政黨該做的工作。
黃國昌指出，我們在立院清楚地告訴民進黨政府，他們所提出880億預算，根本無法解決台灣的問題，事後證明我們所說的是對的。更令人印象深刻的，在同一時期一個民主產生的政府，竟然對在野黨立委發動無差別式的大罷免，將台灣民主推向懸崖邊緣。4月26日那天，我站在凱道上，對著所有集結在凱道的台灣人民，向他們承諾民眾黨一定會站在第一線，跟大家並肩作戰，捍衛台灣民主，民眾黨說到做到。
黃國昌續指，站在捍衛台灣民主的第一線，我們計較的不是個別政黨和政治人物的得失，看重的是台灣的民主憲政，所以我們全力投入，不會迴避。令他感動的是，在那個關鍵時刻，我台大法律系的學姊、也就是鄭麗文主席，當時她並無任何的公職和黨職，卻是登高一呼籌組在野大聯盟，讓台灣社會看到我們為了共同價值，不僅是跨越黨派，還有跨越不同階層，甚至許多不是國民黨和民眾黨的人都站出來。
黃國昌說，大罷免32比0的結果，原以為會讓民進黨政府學會謙卑、傾聽民意，以為會讓賴清德總統檢討和反省認錯，但怎麼都沒想到，賴政府繼續用司法追殺他的政治競爭者，繼續用黨檢媒三位一體迫害人權，違法濫權的行徑，就如同鄭主席所說，國會三讀通過的法案，他任位的行政院長卓榮泰自居為太上皇，就是不遵守法律、不幫軍人加薪、不編警消退休金，面對這樣一個蠻橫的政府，我們必須要拯救我們的國家。
黃國昌強調，過去這1年多，民眾黨和國民黨在國會攜手合作，必須跟大家承認，我們不是每個法案意見都一致，一定都有爭執、意見不合和差異，但這都無法阻止一件事情，就是繼續推動台灣改革的心，要讓這塊土地上的人民過得更好。
黃國昌還說，我們常講一句話，「當執政黨擺爛，在野黨有責任攜手撐起這個國家」，所以他也在此感謝所有國會的夥伴們，大家手並肩作戰，包括國會改革、財劃法、吹哨者保護法、棄保潛逃罪、還給勞工假日等，推動的每個法案那些不是民進黨曾承諾卻被必台灣人民的？當民進黨背棄承諾，在野黨聯手起來兌現，結果面對的卻是民進黨所控制的沒提鋪天蓋地，到處喊「藍白毀憲亂政」，在民進黨眼中，台灣只有兩種人，一個是民進黨自己人，其餘的全部都是中共同路人。
黃國昌痛批，台灣民主何時淪落到這種地步？他無法忘記民進黨當初在阻擋這些改革法按時，把整個院會的一場佈置得跟靈堂一樣，在青島東路上放了很多在野黨政治人物的靈堂，台灣民主何時沉淪成這個樣子？但當時我們並不害怕更不會退縮，一旦退了台灣民主就要墜入深淵，所以現在和國民黨在國會法案的合作，雙方已有良好的基礎，彼此知道會有意見不合，但雙方會溝通，不會讓這些意見不同的地方，成為阻礙我們共同推動福國利民法案的動力。
黃國昌還說，在地方政治上，從去年在新北市，見證了侯友宜市長的行動制；在台中市，看到盧秀燕市長推動的幸福城市；在今年核三延役公投、能源轉型的關鍵時刻，也和蔣萬安市長討論怎麼攜手並進；在上個周末，我們在基隆和謝國樑市長及邱珮琳副市長共同討論地方聯合的事情，這些都是用具體行動告訴台灣人民，兩個不同的政黨，絕對有可能為了台灣共同未來而攜手努力奮鬥。
最後黃國昌說，想利用這個機會跟大家報告，在繼續往前邁進的過程中，我們一定會用政策、願景和理念，就像剛剛送給政主席那塊堅若磐石的水泥，在這個堅固的基礎上進一步構築未來合作的藍圖。在這個基礎上，面對2026年選舉，民眾黨會用最大的誠意、最好的方式選出最強的團隊，相信台灣每個縣市的人民，都值得用這一個最強的團隊，帶給每個地方的人民過最好的生活。
延伸閱讀
國、眾為何要合？ 鄭麗文：執政黨倒行逆施才把藍白拉到一起
「從國會合作擴大到地方選舉」 鄭麗文：藍加白無疑會是台灣主流
影/鄭麗文超霸氣伴手禮「藍白雙鵲」鶯歌陶瓷盤曝光！
其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 4 小時前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 1 天前
日方拒收回「台灣有事」言論 日中外交官過招不歡而散
日中關係急速惡化，共軍在黃海實彈射擊從3天延長到8天，大陸外交部再罵日本首相高市早苗，要求「給中國人一個明確交代」。美國智庫學者分析，高市早苗只是將前首相安倍晉三已知的事實，公開講得更明白，根本原因是北京過去幾年，升高對台武力脅迫。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
分析：「台灣有事論」擦槍走火 中日衝突如何收尾？
中日關係因為日本新首相高市早苗的「台灣有事」發言而迅速惡化，隨後中國政府發布各種警告。兩國關係會否進一步惡化？如何收尾？DW採訪在東京的中日關係學者等多名專家，提出分析。德國之聲 ・ 4 小時前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 7 小時前
花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」 劉世芳重話：沒解釋空間
即時中心／黃于庭、李美妍報導雖中國近年致力以各種手法滲透台灣，但我國與中國互不隸屬為客觀事實，國人不得同時於中國設籍、領有護照。日前花蓮富里鄉中配村長鄧萬華，因未放棄中國籍遭鄉公所解職，不過其向花蓮縣府提訴願後，縣府訴願委員會決議撤銷原處分；內政部則強調「並無地方另行解釋之空間」，將再行文富里鄉公所。對此，內政部長劉世芳今（18）日也說明最新進度。針對花蓮該位中配村長解職，提起訴願成功一事，內政部先前重申，《國籍法》第20條已明文規定，民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料；對未辦理者，權責機關均應依法辦理解職事宜。內政部直指，地方政府應依法律及中央主管機關之解釋辦理，並無地方另行解釋之空間，為貫徹法治國精神，並堅守民選公職人員肩負國家忠誠義務之基本原則，將再行文富里鄉公所，應依《國籍法》及中央主管機關之解釋辦理解職。內政部長劉世芳。（圖／民視新聞）不過，劉世芳今日表示，到目前為止，內政部還沒收到花蓮縣政府，或是富里鄉公所對於這次訴願的決定書，因此內容無從查考，之後內政部將派員至地方政府了解狀況。劉世芳續指，《國籍法》解釋主管機關是內政部，根據《國籍法》第20條規定，民選公職當選者在1年之內，要放棄中華民國國籍以外的國籍，內政部據此規定，要求地方縣政府一定要進行解職。她也強調，大家可以去看憲法修正條文，相關限制還是一樣，「沒有解釋的空間」。原文出處：快新聞／花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」 劉世芳重話：沒解釋空間 更多民視新聞報導高市挺台言論延燒！中日關係惡化 北京宣布「連8天」海上軍演高市挺台！鄭麗文竟反指總統「火上加油」 綠委轟：當中國傳聲筒？棒球／「前中職救援王」也被中國挖角！他拒絕原因曝光民視影音 ・ 1 天前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 2 小時前
美對台軍售巨大進展？雷神獲217億合約 張競打臉：去年就公布了
美國政府於當地時間13日宣布了一項總額3.3億美元的對台軍售計劃，將出售戰機備件和維修零件，這是川普總統再次上任以來首次對台軍售。隨後，美國國防部於18日確認，雷神公司獲得超過6億美元（約新台幣217億5002萬元）的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。不過，中華戰略學會資深研究員張競則指出，此為去年同意之軍售，但我方去年未編預算，現在才編相關預算。中天新聞網 ・ 2 小時前
不去日本玩了！中國為面子而戰 高市早苗不退讓 台灣有事引爆中日緊張 四川艦、福建艦入列威嚇美日 北京報復日本觀光影視 台積電老臣跳槽英特爾惹議｜全球聊天室｜#鏡新聞
5:24 日外交特使赴中 遭無禮對待 6:55 四川號入列 美急研六代戰機 9:36 有鬼！台積電老臣跳槽英特爾 ◎日本首相高市早苗答詢時一番與台海相關的言論，竟點燃北京怒火，甚至導致中日關係建交53年來新低點。這次的衝突，會不會讓2012 年釣魚島主權爭議所引發的反日浪潮再現？再一次造成日本對中出口下跌？目前反日情緒已經衝擊日本觀光，中國赴日機票大規模取消，恐使日本全年觀光收入大減。 ◎同時，解放軍擴大在印太的軍事存在，進入「三航艦+1」時代，日方也高度戒備。而日韓同步提高國防預算，應對安全挑戰。在與中國的經貿往來與維護印太同盟之間，日本正努力取得平衡。 ◎聯合國安理會17日投票通過，由美國川普政府主導的「加薩20點和平計畫」，加薩走廊的停火協議將進入下一階段；接下來「國際維和部隊」有可能進駐，也將成立一個過渡性的行政機構。在加薩走廊內的哈瑪斯組織，則是已經回到加薩走廊內部，控制並維持秩序，以及打擊區域內的反對分子，不過因為社會秩序漸趨穩定，哈瑪斯在加薩的聲望有回升的趨勢。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 19 小時前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 1 天前
藍白惡修財劃法！民進黨一圖曝「地方財源十年變化」：掏空中央沒必要
藍白日前再度聯手惡修《財政收支劃分法》，掏空中央政府財政。民進黨今（19）日在粉專發文，並公布一張從馬英九執政到蔡英文及賴清德執政時期，地方政府的財政變化，從2012年當時，地方政府的歲計賸餘，合計是「負589億元」，經過十年努力，到去年2024年更是合計高達新台幣818億元！強調民進黨執政，地方財政起死回生，惡修財劃法掏空中央沒必要！希望在野黨能懸崖勒馬。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，象徵國民黨與柯文哲之後的民眾黨推展藍白合作的新頁。目前對於兩個政黨最實際...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
聲援高市內閣！ 賴清德喊話藍營「尊重」日本政治｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」的挺台言論後，引發中日緊張關係急遽升溫，藍營大老們卻接連抨擊高市言行躁進，賴清德總統特別呼籲國內在野黨政治人物應該要尊重日本國內本身的政治，引起新一波朝野戰火，新任國民黨主席鄭麗文發文轟賴總統是火上加油，對於維繫和平毫無助益。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 23 小時前