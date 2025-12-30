民主教育園區確定落腳淡海 文小六用地啟動變更座談

台灣圖書館規劃的「民主教育園區」正式拍板，確定落腳淡海新市鎮「文小六」用地。（圖／里長吳庭岳提供）

淡海新市鎮重大公共建設再添一案。國立台灣圖書館規劃設置的「民主教育園區」正式拍板，確定落腳淡海新市鎮「文小六」用地，未來將結合國家級圖書館、民主教育、展演空間與開放綠地，成為北海岸重要的文化與民主教育新地標，相關用地變更作業也將於115年初啟動公展前座談會。

淡水區崁頂里長吳庭岳30日在臉書發文指出，這項建設對他而言「是一個夢想的實現」。他透露，數月前曾分享一段夢境，夢中前總統李登輝希望能將圖書館設在淡海新市鎮，當時外界多半認為不可思議，卻也因此促成他與相關單位的實際接觸，進一步了解中央長期規劃在北海岸設置民主教育基地的構想。

吳庭岳表示，該園區未來將以國立台灣圖書館為核心，結合國家級綠建築圖書館、國際多功能展演廳、民主教育空間，以及開放式綠地與親子友善場域，不僅是淡海新市鎮的重大建設，更將成為兼具教育、文化與公共參與功能的國際級據點。

民進黨議員鄭宇恩等人113年在新北市議會提案，建請中央爭取於淡海新市鎮設置國立圖書館。教育部隨後回函指出，已評估於淡海新市鎮地區設置國立圖書館分館或服務據點的可行性，並納入整體政策考量。近日中央正式拍板，確定由國立台灣圖書館主辦興建「民主教育園區」，選址文小六用地，象徵政策方向進一步具體化。

鄭宇恩指出，台灣圖書館選擇淡海新市鎮設置民主教育園區，不只是淡海的重大建設，更是整個北海岸發展的重要轉折。她表示，長期以來北海岸在教育、文化與公共資源上相對不足，這次以國家級圖書館為核心，結合民主教育、閱讀推廣、親子共讀、國際展演與開放綠地，象徵國家正式將「民主價值」與「區域均衡發展」落實在北海岸。

園區用地變更公開展覽前座談會，將於115年1月6日下午2時，在崁頂市民活動中心3樓多功能空間舉行，邀請淡海新市鎮居民出席表達意見，作為後續都市計畫變更的重要參考。

