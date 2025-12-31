民主教育園區落腳淡海 洪孟楷：基地2.57頃、短期先確立規劃設計方向

國民黨立委洪孟楷。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 新北市淡海新市鎮拍板重大公共建設，國立台灣圖書館規劃的「民主教育園區」確定將落腳淡海新市鎮的「文小六」用地。國民黨立委洪孟楷今（31日）表示，現階段的短期目標是先確立整體規劃設計方向，目前有五大規劃方向，而規劃基地約2.57公頃。

淡水區崁頂里長吳庭岳昨於臉書發文提到，該園區未來將以國立台灣圖書館為核心，結合國家級綠建築圖書館、國際多功能展演廳、民主教育空間，以及開放式綠地與親子友善場域，不僅是淡海新市鎮的重大建設，更將成為兼具教育、文化與公共參與功能的國際級據點。

洪孟楷今也表示，此案已歷經多項前期作業，過去幾個月，在各方努力下，有些需要突破的部分，雖然仍有一段路要走，但目標始終明確，為淡海新市鎮爭取一座真正親近親子、社區友善，並能承載音樂會與各類文化活動的中央級圖書館。

洪孟楷指出，國立台灣圖書館淡海園區的五大規劃方向，包含：一、以台灣民主先生為核心的展示、教育與研究；二、台灣民主教育研究與文獻數位化；三、敦親睦鄰的社區親子閱覽空間；四、促進社區共享、共生的開放環境；五、形塑環境友善的綠建築地標。

洪孟楷說明，目前本案仍需完成用地取得等相關程序，經費也尚未正式編列，因此短期目標是先確立整體規劃設計方向。就如同明年5月即將完工通車的淡江大橋，未來淡海新市鎮的中央級圖書館，也期待能結合淡江大橋意象與在地風貌，打造另一座兼具功能性與象徵性的文化建築。

洪孟楷進一步表示，目前規劃基地約2.57公頃，位於淡海新市鎮發展區內，核心目標是與社區建立緊密連結，提供多元文化與教育服務，舉辦演講、座談、音樂會等藝文活動，以全齡化、通用設計為原則，打造親子友善空間，這正是多數在地鄉親最期待的方向。

