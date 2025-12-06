民主是台灣唯一方向！賴清德：不允許任何勢力讓台灣退回無民主自由時代

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「2025年世界人權日典禮」（圖／翻攝畫面）

總統賴清德今（6）日出席2025世界人權日典禮時表示，今天的台灣已經是「亞洲民主燈塔」，這份榮耀屬於全體台灣人民。賴清德強調，台灣絕對不能走回頭路，也絕不允許任何勢力，包括外來威權勢力，想讓台灣再退回去過去無民主、無自由的時代。當前的世界，威權主義繼續擴張，全球民主面臨嚴峻挑戰，台灣願意將對抗威權、爭取民主的經驗，分享給還在威權陰影下生活的人民，讓全世界知道，民主是台灣唯一的方向。

賴清德今日上午出席「2025年世界人權日典禮」，致詞時表示，下週三12月10日就是世界人權日。每一年，他都希望能藉這個典禮，向各位前輩表達敬意與最深的感謝，若不是大家過去的犧牲奉獻，台灣絕對沒辦法走到民主開放的今天，而且被世界稱讚「亞洲民主燈塔」。

賴清德提到，稍早聽到政治受難者前輩黃華的歷史，他非常感動也欽佩，黃華前後四次被關了23年2個月，但仍站在大廳跟全台灣人民說，他一點都沒有後悔。而他也要跟黃華和各位前輩說：你們不只是無罪、無前科，你們也是台灣的民主英雄。

賴清德指出，台灣是以人權立國的國家，絕對不會走回頭路，也絕對不容許台灣社會發生過去那樣慘痛的情形，政府一定會認真打拚，讓國家更安全、讓民主更深化、讓人權更落實。台灣曾經戒嚴38年之久，許多人被當時的威權政府迫害、抹黑、失去自由、家庭破碎，被抓、被關，甚至失去寶貴的性命，「這段歷史，我們是絕對不能忘記的。」正因為有各位前輩始終堅持對自由民主的信念，台灣才有辦法一步步走出威權陰影，走向自由民主的社會。

「我再次強調，台灣絕對不能走回頭路，也絕對不允許任何勢力，包括外來威權勢力，想讓台灣再退回去過去無民主、無自由的時代。」賴清德表示，從前總統陳水扁、蔡英文一直到現在，政府都依照國際人權標準，系統性推動相關工作。

賴清德說，未來他也會在三大方向繼續打拚。第一是調查真相，還原歷史，只有真相才能讓社會和解，以歷史為鏡，才能避免走向過去錯誤的路。7年前他擔任行政院長時，參加了國家人權博物館的成立典禮，正式邁出轉型正義的重要一步。這幾年來，政府也繼續前進，上個月國家檔案館正式開幕，今年6月份，國安局也報送近5萬件政治檔案目錄，並將在明年2月份移轉進國家檔案館，還原戒嚴時期政治案件的真相。未來，政府會落實政治檔案開放，並結合學界、民間力量，在真相的基礎上，團結國家人民，讓歷史的傷痕化作台灣前進的力量。

賴清德接著提到，第二是保存記憶，歷史是爭取自由最珍貴的教材，政府會繼續推動不義遺址保存與人權博物館的建設，將歷史記憶帶入校園課程中，讓下一代能夠了解台灣的歷史，更加珍惜好不容易得來的民主。第三是恢復受難者的清白和尊嚴，這是國家一定要做的功課。截至目前為止，權利回復基金會，已經核發超過4000份名譽回復證書，金錢無法彌補前輩失去的青春與自由，而核發名譽回復證書，是代表國家願意承認過錯、承擔責任。

「轉型正義不是過去式，是現在式」，賴清德強調，這攸關台灣要成為一個什麼樣的國家。接下來，政府會引導各部會與民間團體合作，運用促進轉型正義基金來推動各項人權及轉型正義，彌補威權統治留下的傷害，強化台灣民主的根基和韌性。

賴清德表示，今天的台灣已經是亞洲民主燈塔，在各項國際自由度和民主指數評比中名列前茅，是亞洲少數被評為完全民主的國家之一。這份榮耀，不屬於任何政黨和個人，而是屬於全體台灣人民，屬於一代又一代願意為民主奉獻的台灣人所努力打拚的結果。

賴清德指出，當前世界，威權主義繼續擴張，全球民主面臨嚴峻挑戰，但他相信，經歷過二二八、白色恐怖、美麗島事件的台灣，比任何人都更加明白自由和人權的可貴，也更有決心守護得來不易的成果。也因為台灣是以人權立國的國家，人民是國家的主人，要讓2300萬人能夠安心生活，國家安全是最基本的前提，只有守住國家安全，才能真正守住這片土地上每一個人的人權和自由。

賴清德說，台灣願意將對抗威權、爭取民主的經驗，分享給還在威權陰影下生活的人民，讓全世界知道，民主是台灣唯一的方向，我們會堅守和平、人權和法治的價值，和世界上理念相近的民主同伴，攜手抵抗威權侵略，守護區域的和平穩定，促進世界的繁榮發展。「讓我們堅定站在民主的最前線，讓自由和人權的普世價值，就像玉山頂峰的太陽，穿透歷史陰影，照亮台灣每一寸土地，也照亮全世界。」



