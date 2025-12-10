「民主是台灣唯一的方向！」卓榮泰談世界人權日：還原歷史才能讓社會和解

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

今天是世界人權日，行政院長卓榮泰今（10）日表示，今天大家能和全球民主陣營站在一起，是一代又一代的人們，集結不屈的意志，帶領台灣走出恐懼，我們必須提醒彼此，避免重蹈覆徹，還原歷史，才能讓社會真正和解，並彌補對受難者及家屬的傷害，「民主，是台灣唯一的方向」。

「自由台灣，我們一起守護」卓榮泰透過臉書發文指出，過去威權政府統治的年代，有無數人因表達政治主張而遭受迫害，失去自由、甚至付出生命的代價。那些留在歷史檔案裡的，不只是文字，更是真實生命的痕跡。

廣告 廣告

卓榮泰說，今日我們能與全球民主陣營一起並肩而立，是一代又一代的人們，集結不屈的意志，帶領台灣一步步走出恐懼，讓名為「自由」的種子落土；又因為一代又一代的人，鼓起勇氣不斷對那段空白時代的提問，而造就了今日百花齊放的「民主」，讓世界都驚艷、關注。

卓榮泰表示，我們無比珍惜台灣今天所擁有的一切，也因為如此，我們保存記憶，提醒彼此、不遺忘，才能避免重蹈覆徹，透過調查真相、還原歷史，才能讓社會真正和解，重建社會信任，並彌補對受難者及家屬們的傷害，恢復受難者的清白、尊嚴及名譽。

卓榮泰提及，如總統所說，台灣絕對不走回頭路，也絕對不容忍台灣社會再一次發生過去的慘痛的傷害；絕對不允許任何人、任何勢力，包括外來威權的勢力，讓台灣再度退回沒有民主自由的時代。

卓榮泰強調，民主，是台灣唯一的方向。我們會持續堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾。「自由台灣，我們一起守護。」

更多FTNN新聞網報導

卓榮泰拒執行財劃法遭批土皇帝 綠黨團怒槓藍白：請你們發動不信任投票

「行政院沒有必須執行的壓力」卓榮泰發言引爆怒火 藍營開炮：賴卓帝制恐把台灣推向「威瑪共和國」危機

1.25兆國防特別預算遭擋 卓榮泰嘆在野步步進逼「提出不該花時間討論的議案」

