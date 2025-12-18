民主正在死去！吳宗憲：國家機器都在閉嘴、獨裁就完成了

國民黨籍立委吳宗憲今（18)日在臉書上發文表示，他今日親眼目睹行政院為貫徹上意，不惜扭曲法律、官員集體違憲的醜態。他直言，賴清德政府為了集權已無視憲法，形成「清德宗說了算的吾賴家法」局面。

吳宗憲指控法務部長鄭部長「自廢武功」。他質問，去年推動的「檢察官助理」法案，同樣是立法院三讀通過、增加人事預算支出，何以被認定「合憲」？而今年財劃法讓地方政府獲得自主財源也是增加支出，為何就被認定「違憲」？鄭部長顧左右而言他、問A答B，完全不敢正面回應。吳宗憲痛批，民進黨邏輯明顯：「清德宗想花的錢就不違憲，不想分配給地方的錢就違憲」。

廣告 廣告

更令人震驚的是司法院的沉默。吳宗憲當場質詢司法院廳長：《憲法增修條文》第3條第2項第2款明確寫著覆議失敗行政院長「應即接受該決議」，有「不副署」的空間嗎？法官出身的廳長支吾其詞，不敢說真話。當他追問「法律在被宣告違憲前，行政院能不能自己決定不遵守」，廳長仍顧左右而言他。吳宗憲嘆道，連司法院都對行政權低頭，憲政防線還剩什麼？

吳宗憲引用《民主國家如何死亡》一書警告，民選領袖獨裁者顛覆民主的方式，就是控制中立機構（司法、執法），轉化為政治鬥爭工具，或迫使他們噤聲。他看著這些國家高階文官為了保官位，在獨裁者意志面前把專業與良知拋諸腦後。「這就是文官崩裂。當國家機器的螺絲釘都開始閉嘴、放任違憲，獨裁就完成了」。

吳宗憲引韓非子名言：「奉法者強則國強，奉法者弱則國弱。」當國家的「奉法者」都變成「奉賴者」，國家還剩下什麼？他警告，台灣引以為傲的民主已送進ICU。倘若不在2026與2028用選票教訓民進黨，清德宗的「民主專制」將徹底接管國家，剝奪人民最後的自由。

更多品觀點報導

資安維護竟取消駐點、用臨時工？徐巧芯怒轟海軍採購：掛羊頭賣狗肉

輸出許可不等於能扛軍火案 吳宗憲籲嚴查採購資格

