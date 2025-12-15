民主的守門人還是憲政的破壞者？賴卓體制正在掏空台灣法治

台灣的政治版圖在賴政府上台後進入朝小野大局面，此既非全球獨有，在台灣也非特例，偏偏賴卓施政，因此窒礙難行。繼大罷免企圖消滅在野未遂，再傳行政院擬對國會通過的財劃法修正案採取「不副署、不公布」的反制行動。卓榮泰卻搶先在臉書營造「民主憲政守門人」姿態，在沒有證據的情況下，暗指「正有一股力量要摧毀國家憲法體制」。可惜網友並不埋單，紛指那股力量不就是民進黨本身？無法一黨獨大就不會執政，到底誰在毀憲亂政？

萊爾校長掌握方向盤以來，台灣民主列車一路開進泥淖，從「無差別大罷免」到「不副署不公布」，都與憲政政治背道而馳。國民黨青年部前主任陳冠安的質疑一針見血：「賴清德總統，摧毀台灣民主最大元凶！」賴清德政府堅持不接受國會生態，無法服人也不願意協商，屢次誤判並且濫用權力。

賴政府甫上台就風風火火對在野黨發動大罷免，企圖透過街頭動員的包裝，讓不順從民進黨意志的在野黨立委消失。這項魯莽的行動最終以「32:0」的慘敗收場，證明了人民透過選票選出的代議士，並不容行政當局輕易以自己發明的「更大的民主」加以推翻。

令人氣餒的是，賴卓體制並未從「大罷免大失敗」中記取教訓。當行政院對立法院通過的《財劃法》提出覆議遭否決後，傳出行政院長卓榮泰可能選擇更具破壞性的憲政手段：「不副署、不公布」。

卓榮泰在臉書上以四十年從政經驗，高舉「爭自由、護人權、民主護主權」的旗幟，將在野黨的修法行徑定調為「摧毀國家憲法體制」的違憲行為。他誓言「就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。」

然而，當外界將其言論與行動並置時，一股強烈的矯情感油然而生。民進黨對憲政的雙重標準，凡事都是民進黨說了算，自己當起大法官，到底誰在毀憲亂政？

憲政秩序的核心是什麼？ 不是行政院長個人對法律內容的判斷，而是權力分立下的程序正義。當行政院行使覆議權失敗後，依法就應副署公布。如果行政院長認為法案違憲，正確的憲政途徑應是循釋憲程序尋求大法官的裁判。

如陳冠安先生所痛批：「行政機關不遵守立法機關、民意機關的決議，這叫哪門子民主？」當行政機關可以自行決定要執行哪些、不執行哪些法律時，立法權將蕩然無存，台灣的民主基石也將被掏空。

在朝小野大的國會生態下，行政院若對國會多數表示不滿，真正的憲政解方是面對立法院提出的「不信任案」，並由總統決定是否「解散國會」，訴諸全民重選。這是權力制衡下的民主對話。

但賴卓體制卻選擇了最不民主、最不尊重憲政的手段，直接拒絕執行。這種行為不僅破壞了行政與立法的憲政平衡，更讓台灣一路開進了憲政僵局的泥淖，政府施政必然停滯。

一個真正的「民主守門人」，應是恪守法律程序，尊重權力分立。賴卓體制必須清楚認識，拒絕接受國會多數，就是拒絕接受民主程序。如果不停止這種執政的權力傲慢，台灣將在空有護憲的口號下，走向法治被掏空的深淵。

