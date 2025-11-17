《民主的種子－人權海報設計展》系列活動 從韓國經驗看不義遺址如何重生 透過策展與創作探討人權

【記者蔡富丞/綜合報導】國家人權博物館與韓國民主化運動紀念事業會（Korea Democracy Foundation,以下簡稱KDF）合作展出《民主的種子－人權海報設計展》，15日於白色恐怖景美紀念園區舉辦3場系列活動，透過講座與工作坊，引導民眾看見歷史傷痕與民主轉型的國際經驗，學習運用藝術設計來傳達人權想法，並藉由創作，交流彼此的理想未來。

首場講座「記憶傷痕，展望未來：從韓國南營洞反共調查室到民主化運動紀念館的重生」由KDF代表金琴淑科長主講，分享韓國民主化運動紀念館的重生歷程。金科長首先介紹該館前身為1976年初次建造完成的「南營洞反共調查室」，一開始表面上以海洋研究所的名義運作，實際上則是政府對異議人士酷刑逼供的場所。無數民主運動者曾在此遭受殘忍對待，直到1987年首爾大學學生朴鍾哲在此遭水刑虐待致死，政府對外說是「不小心嚇到而死掉」，從而激起國民發起「六月民主抗爭運動」，是韓國民主發展的重要時間點。

金科長除了分享目前紀念館的展覽外，同時也表示，今日距離1987年好像很遙遠，但當今仍有很多人權相關的議題需要喚起大眾的關心，包括勞工、環境、女性、身心障礙人士等等議題，因此KDF著重推動相關的教育與國際交流活動，與人權館相同，希望吸引年輕人瞭解民主化運動的歷程，進而珍惜自由而非當作理所當然的存在。她也以去年韓國戒嚴事件為例，指出當時年輕世代用不同於傳統的方式進行抗爭，包括支援免費咖啡、暖氣公車或是運用偶像應援手燈等，持續捍衛民主與人權。

第二場講座「設計解放－如何用藝術說人權」邀請策展人暨藝術工作者沈菲比主講，探討藝術設計如何成為人權教育與社會對話的媒介。她以先前幫忙人權館策劃的「我們的世界不斷在開門」及「在綠島，我們的世界不斷在開門」兩個展覽為例，分享當代藝術創作者如何透過創作來與曹開、歐陽劍華兩位前輩的作品進行對話，以及如何透過策展來與觀眾交流。

沈菲比以策展人視角，解析藝術家與設計師如何運用設計語言轉化複雜的人權議題、傳達理念，透過創作來回應社會不公與民主退卻。沈菲比指出，創作要能成為改變社會的力量，首先就是要讓觀眾直覺理解「自由、平等、尊嚴」的核心價值。她也強調，這些作品雖然轉譯自過往這些歷史的遭遇，但目的並不是在製造對立，而是想要縫合社會傷痕。

下午場活動「畫出你的理想國：小小人權海報工作坊」則由繪本創作家黃一文帶領，邀請大小朋友化身設計師，利用畫筆表達對理想社會的想像。活動中，黃一文透過自己的作品《討厭綠色毛毛蟲的王子》，引導小朋友思考「權力」、「責任」及「共好」的意義，學習尊重每個人的選擇。黃一文並且現場示範如何從詞語及情感出發，描繪心中的理想國，同時也邀請大家自由創作，發表屬於自己的「人權宣言」，讓人權精神在日常生活與想像中萌芽。

《民主的種子－人權海報設計展》將在人權館景美園區持續展出至2026年4月6日，歡迎民眾前來觀展，透過來自世界各地及臺灣知名設計師精心的海報創作，刷新對於民主與人權的思考，來一趟精彩的設計與人權之旅。

■展覽資訊

《民主的種子－人權海報設計展》

時間：即日起至2026年4月6日

地點：國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區兵舍五