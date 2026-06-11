民主礁出現新結構物 中國科學院：搭建漂浮平台

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（中央社台北11日電）菲律賓指控中國在主權爭議的南海民主礁（中國稱黃岩島）設置新結構物，中國科學院南海海洋研究所昨天發文稱，這是為了「考察黃岩島發育演化與生態韌性」，在當地海域搭建漂浮式的採樣與實驗平台。

路透社報導，菲律賓昨天召開記者會表示，正敦促北京移除位於民主礁的漂浮結構，並強調絕不允許該環礁被開發成人工島。馬尼拉10日已向中方提出外交抗議。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）說：「從國防與安全角度來看，我們正在盡一切努力履行我們的職責，這包括阻止民主礁被開發成另一個人工島」。

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菲律賓安全官員公布該漂浮結構的照片，顯示是一個方形平台，上面有幾個人，平台中央架設一根天線。

中國外交部發言人林劍9日在例行記者會答覆媒體相關提問時稱，中國「對黃岩島及附近海域擁有『無可爭辯的主權』」。中國「在黃岩島開展包括科考在內的任何活動，都是『主權國家的正當權利』」。中方敦促菲方停止海上侵權挑釁和煽宣炒作。

中國科學院南海海洋研究所10日在其微信公眾號發文稱，為「深化認知黃岩島島礁發育演化規律與趨勢、珊瑚礁生物多樣性維持機制及其與西南沙島礁的生態連通性」，自2026年5月20日以來，帶頭實施了「黃岩島發育演化與生態韌性綜合科學考察」。

該所稱，截至目前，中國科考團隊已展開了涵蓋民主礁環礁全域的綜合調查，並「在黃岩島海域搭建了漂浮式的原位採樣與實驗平台」，用於展開岩心取樣、環境要素時序觀測及原位實驗。

2025年9月，中國宣布在民主礁設立「國家級自然保護區」，引發中方在該珊瑚礁淺灘建造永久性設施的爭議。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150611