民主礁出現漂浮平台 菲律賓向中國提外交交涉

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（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）現由中國實質控制的民主礁，潟湖內出現一座疑裝有天線的漂浮平台，且有人員在上面活動。菲律賓外交部已向中國提出外交交涉，並強調將依據國際法維護國家主權及海洋權益。

菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS）今天發布聲明證實，民主礁（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）內出現一座漂浮平台。

聲明表示，多個政府機構透過空中偵察確認，漂浮平台約6公尺乘以6公尺大小，上方設有疑似天線設備，並有人員活動。

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NTF-WPS正與相關政府機構密切協調，持續監看情勢發展，進一步調查平台的性質、用途及可能帶來的影響。

聲明指出，菲律賓外交部已針對這座漂浮平台「非法存在」一事，向北京採取「適當外交行動」，並強調維護主權、主權權利及管轄權是馬尼拉最重要的考量，未來將繼續依據國際法採取適當措施，捍衛國家利益。

民主礁距離菲律賓三描禮士省（Zambales）馬辛洛克鎮（Masinloc）約124海里。馬尼拉援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張民主礁位於菲律賓200海里專屬經濟區（EEZ）範圍內；北京則援引歷史性權利主張擁有其主權。

2012年4月，菲中船艦在民主礁一帶發生長達數週的對峙，中方最終實質控制民主礁，並持續派艦駐守；菲律賓則把爭議告上設於荷蘭海牙（The Hague）的常設仲裁法院（PCA），取得有利裁決結果。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）昨晚接受媒體採訪時表示，菲律賓空軍巡邏機在民主礁上空執行偵察任務時，發現這座平台，當時上面共有6人，並裝設疑似天線設備。

布勞納強調，菲律賓軍方不會允許民主礁出現永久性設施，強調不會讓美濟礁（Mischief Reef）事件重演。

1994年，中國開始在美濟礁興建「漁民避風設施」，菲律賓隔年發現並提出外交抗議；中方後來繼續大規模填海造陸，最終把美濟礁建設為具備機場跑道、港口及軍事設施的人工島。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）去年1月時曾表示，對菲律賓來說，中國在民主礁興建人工島將是一條「紅線」，中國若踩線，菲律賓將採取緊急措施應處。（編輯：張芷瑄）1150609