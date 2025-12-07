（圖／AI生成）

有些事只要冠上「民主」二字，無論再荒誕，民進黨總有辦法拗成光榮的敘事。例如，與最高民意殿堂開戰的大罷免，賴清德解釋「『民主』不是表決多數就贏」；又或是，別人實施網路審查叫獨裁，民進黨封殺小紅書則是「用民主鞏固民主」，彷彿讓台灣人翻牆也變成民主的象徵。哪天民進黨若改名為民主翻車黨，可能也會自覺是一種光榮的印記。

這款症頭，在民進黨此次連續多年執政前並沒有這麼嚴重，因為各派系間終究有一股強勁的清流存在，彼此制約，扮演類似白血球角色；但凡有人背離民主本該有的樣貌，無須等待外部輿論評價，黨內就會先行大鳴大放。

可以說，以前「民主」這兩個字，比較像是民進黨的「遮瑕膏」，頂多就是抹在黑斑暗沉處，腦袋裡裝的還是本來的大腦。但現在，「民主」被有些人當成像是「芬太尼」，服用後意識進入夢中，明明身體呈現彎折狀態，卻以為自己仍穩步向前，腦海還充滿著「歡愉」。

面對這樣的質疑，民進黨肯定能搬出101套說法替自己辯白。但，這個黨或該想想，過去你們是怎麼形容大陸對網路的審查機制？又是如何利用這件事，來堆砌「民主對抗專制」的道德敘事？如今卻在封鎖小紅書時，把本質相同的作法粉飾成「用民主鞏固民主」，這不只是自我矛盾，更是基本思維的翻轉。

民進黨不是沒有理由懷疑小紅書的國安風險，但目前能端上檯面的，終究只有資安檢測與九牛一毛的詐騙數字，至於「認知作戰」的證據始終停留在想像。行政權可以為了打詐暫時封鎖平台，最起碼要有清楚且一致的標準、可被檢驗的程序，不能永遠只用「我懷疑」來補充證據的缺口，否則今天可以用想像的統戰理由（或稱恐懼）封鎖一個APP，明天就可能用想像中的思想危害，來封鎖一切讓這個黨感到不順眼的言論空間。

網路長城無論是紅色還是綠色，長城就是長城，不會因為顏色的不同，而改變威權的本質。

民進黨到今天為止，還沒有人敢敲主席的門，告訴他：「你錯了」。比起台灣人開始翻牆，這才是更令人傷感的事。（作者為資深媒體人）