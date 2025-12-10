民主自由要被保護！韓國瑜喊：中華民國有責

▲韓國瑜出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] 第20屆「亞洲民主人權獎」頒獎典禮今（10）日在台北賓館登場，今年獲獎者為印尼法律援助與人權協會（PBHI）。立法院長、台灣民主基金會董事長韓國瑜致詞時表示，他深信自由與民主是需要被守護、被拓展以及被實踐的普世價值，而面對當前局勢的變化與挑戰，中華民國有責任，也有這個能力與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多的疆界。

第20屆「亞洲民主人權獎」頒獎典禮上午於台北賓館舉行，賴清德與立法院長韓國瑜共同出席。今年獲獎者為印尼法律援助與人權協會（PBHI），由得獎主代表Julius Ibrani受獎。

▲韓國瑜出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，與得獎主代表Julius Ibrani（右）合影。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.10）

韓國瑜表示，本獎項自2006年開始設立以來，主要為了表彰在亞洲地區持續推動民主與人權的行動者，他們以堅定的信念與勇氣，在艱困的環境之中，繼續守護普世價值。

韓國瑜提到，在全球化倒退時刻，看見許多社會底層的脆弱，以及未被正視的需求，正因如此，大家更需要透過實際支持，讓世界認識那些龐大壓力與風險下，仍在各個角落推動正義、倡議改革、為弱勢發聲的行動者，今天的典禮正是向這一群勇敢的鬥士，獻上最誠摯的肯定。

韓國瑜提到，今年在國內外專家的嚴格審查下，從眾多的提名者中脫穎而出的來自印尼的法律援助與人權協會PBHI（Indonesia Legal and Human Rights Association），在此，他僅代表台灣民主基金會向本屆得獎者致上最誠摯的祝福，感謝他們在過去30年來，致力於保障弱勢的群體法律權益，推動制度的改革，並在公民社會空間被壓縮的情況之下，能夠繼續堅守基本人權。

韓國瑜提到，印尼法律援助與人權協會在印尼多個島嶼上都設有據點，長期協助弱勢取得平等的法律協助，且揭露在印尼民主化進程之中被忽視的人權議題。他說，透過這些被記錄下來的案例，包括任意逮捕、強迫遷離以及對生命權的侵害，大家看見該協會在逆境之下，所堅持的勇敢與信念，這樣的精神在當今的社會更是彌足珍貴，令人感動，「印尼法律協助與人權協會的努力，不僅令人敬佩，更象徵著亞洲公民社會充滿著正義、堅韌的力量」。

韓國瑜說，今天的表彰不僅是對他們的肯定，也是向所有在第一線捍衛人權的守護者與犧牲者們，致上最深的敬意，在此也要謝謝所有關心亞洲民主與人權的夥伴，在這裡表達最誠摯的謝意，正因為各位的投入與陪伴，台灣民主基金會才能夠在國際人權網絡之中持續前行。

韓國瑜說，身為台灣民主基金會的董事長，他深信自由與民主是需要被守護、被拓展以及被實踐的普世價值，而2024年是全球大選年，有超過70個國家舉行大選，美國智庫的自由之家Freedom House的2025年全球自由報告指出，2024年也標誌著全球自由度持續衰退的第19年，面對當前局勢的變化與挑戰，中華民國有責任，也有這個能力與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多的疆界。

韓國瑜強調，未來台灣民主基金會會持續與亞洲及全球的公民社會與夥伴並肩前行，支持到最前線的行動者，讓更多需要被聽見、看見的聲音與機會得到重視，傳向世界。

印尼法律援助與人權協會（Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia,PBHI）自1996年成立以來，一直致力以法律援助、政策倡議與制度改革推動印尼人權保障與司法可近性，是印尼人權推進的重要力量；PBHI長期為遭受嚴重人權侵害的受害者提供免费法律協助，推動法律權利教育，並向印尼法律與人權部、國家法律發展局、衛生部等政府部門進行遊說，倡讓以人權為核心理念的政策改革，確保公民社會的聲音能在決策過程中被確實納入。PBHI於印國設有十個區域辦公室，為弱勢群體提供免費法律諮詢、挑戰具壓迫性的制度，並推動以實證為基礎的法律援助政策。

▲韓國瑜、賴清德與得獎主代表Julius Ibrani合影。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.10）





